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水餃是公的還母的？楊祐寧冷笑話撩妻　Ella目睹「冰塊腹肌」融化

記者黃庠棻／台北報導

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》話題大膽，由Ella陳嘉樺飾演敏感恬靜的圖書館員青語，與建築師老公阿哲（楊祐寧飾）新婚不久，擁有外人羨慕的理想家庭和工作，撇除性事失常不談，小夫妻的甜蜜互動令人冒出許多粉紅色泡泡。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲Ella在《今夜一起為愛鼓掌》跟楊祐寧飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》今（22）日推出楊祐寧篇角色短片「這種老公你要嗎？」展露他顧家好男人的一面，霸氣為老婆Ella「上菜」，裸上身秀大肌肌。劇中，他與Ella日常互動好氣又好笑，還會講笑話逗老婆開心，提問「水餃是公的還母的？公的，因為它有包皮」帶入本人的幽默風趣。

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▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲Ella在《今夜一起為愛鼓掌》跟楊祐寧飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

沒想到隨著笑話一起來的，是楊祐寧無數的壞習慣，回家一進門，鞋子隨便脫還亂甩、包包隨意丟地板、衣服脫下就亂放，洗完手後亂甩水甚至將水直接擦在沙發上，超過5個壞習慣，讓潔癖老婆Ella氣得快發飆。沒想到，在Ella準備暴怒罵人時，楊祐寧畫風一轉，為老婆「上菜」，帥氣裸上身秀6塊大肌肌。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲Ella在《今夜一起為愛鼓掌》跟楊祐寧飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

Ella首度與楊祐寧合作，從陌生到默契，相敬如賓的氛圍到演出親密戲很有安全感。Ella透露其實2人有過往淵源「在合作《今夜一起為愛鼓掌》之前，我們唯一的接觸是在20年前，他曾拍過S.H.E歌曲〈Too Much〉的ＭＶ，他跟Selina是男女主角，當時我跟他沒有對手戲。」沒想到這次有機會合演夫妻，很奇妙的緣分。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲Ella在《今夜一起為愛鼓掌》跟楊祐寧飾演夫妻。（圖／壹壹影業提供）

影集《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、林美貞、巫建和、草爺等演技派演員參與演出， 9月1日起每週日晚上9點於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。

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今夜一起為愛鼓掌, 楊祐寧, Ella, 陳嘉樺

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