小S現身南加大「被認出搶合照」！　網歪樓狂講《康熙》經典笑翻

記者張筱涵／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）近日為了大女兒Elly入學，和老公許雅鈞一同前往美國，這陣子不只在超市被巧遇，更在校園內遇到學生們要合照，消息曝光後，許多人直覺想起《康熙來了》於2011年播出的「她們都是名校出身的女明星」中所有經典橋段，留言區十分逗趣。

▲小S開心和學生們合照。（圖／翻攝自小紅書）



小S曾透露Elly對商業行銷有興趣，這次也申請上南加州大學和加州大學柏克萊分校2所名校，最後選擇就讀哪一間也成了外界關注焦點，而答案也在小S出現在南加州大學校園呼之欲出。大陸網友在台灣時間22日凌晨更新小紅書，一行5個人在南加州大學開學的時候巧遇小S，對方親切掌鏡合照，明星風範十足。

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▲網友小S一家人。（圖／翻攝自小紅書）



也有人分享小S、許雅鈞和Elly走在校園的背影：「上學偶遇小S一家！背影看起來就超幸福的一家，特別有氣質！禮貌問好之後很親切回覆了。」有趣的是，許多網友都想起《康熙來了》經典的「她們都是名校出身的女明星」這集，紛紛表示「她終於可以說那句『Come on，阿姨以前是SUPERSTAR』」、「去大學草坪上面曬太陽」、「你們講英文注意一點，發音不要太裡面」、「終於也可以去KTOWN CLUB的音響上大跳特跳了」。

▲網友反應。（圖／翻攝自小紅書）

▲小S在《康熙來了》「她們都是名校出身的女明星」曾說要把女兒送去美國念書。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）