爸媽都是「金馬、金鐘雙得主」　她上下戲跟林美秀、陳竹昇討抱抱

記者黃庠棻／台北報導

八大電視最新原創戲劇《妳是我的姐妹》找來温貞菱、李霈瑜（大霈）飾演姊妹，而劇中兩人的父母分別有陳竹昇、林美秀擔任，兩人戲裡經常互嗆鬥嘴，戲外則和劇中爸媽林美秀、陳竹昇建立起好交情。温貞菱透露「看到竹昇哥跟美秀姐，就真的會有爸爸媽媽的感覺，很想要每一次上戲前擁抱他們，下戲後再擁抱他們。」

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、李霈瑜飾演姊妹，林美秀、陳竹昇則飾演兩人爸媽。（圖／八大電視提供）

本身沒有小孩的林美秀透露，若能選擇自己喜歡女兒，坦言「我喜歡女兒的那種撒嬌，還可以打扮。」而戲裡戲外都有兩個女兒的陳竹昇則表示，自己不會偏心，透露孩子相處可能會吵吵鬧鬧、告狀，但不會說爸爸偏心，他分享自己的教育心得「要有一些分寸拿捏，不要讓小朋友感覺被忽視！」

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▲林美秀飾演温貞菱、李霈瑜的媽媽。（圖／八大電視提供）

坐擁金馬、金鐘獎演技肯定的林美秀，在《妳是我的姐妹》裡飾演尤家的大家長，個性強悍正直、重情重義，除了有一位對她一見鐘情，溫順體貼的老公陳竹昇外，還有一對寶貝女兒，她豪氣表示，自己和劇中角色最像的地方是個性「講義氣！朋友講什麼，ok！沒問題！」戲裡過足寵愛女兒的體驗。

▲陳竹昇飾演温貞菱、李霈瑜的爸爸。（圖／八大電視提供）

同樣曾獲金馬、金鐘獎殊榮的陳竹昇，在《妳是我的姐妹》飾演愛家、愛妻、愛女兒的小男人尤爸，他笑說角色和自己比較沒有那麼一致，直呼「當然每個人心中都有比較女生、或是比較男生的部分，而尤爸就是母性光輝的比例很高。」雖然在劇中對老婆唯命是從，但陳竹昇認為這不是誰強勢的問題，而是生活的互補，坦言「因為戲裡面這個『尤爸』的個性比較裹足不前，反之『尤媽』就可以好好帶領家庭。」

▲《妳是我的姐妹》温貞菱、李霈瑜飾演姊妹，林美秀、陳竹昇則飾演兩人爸媽。（圖／八大電視提供）

由八大電視、中華電信及崇右影藝科技大學聯合出品，四方四隅製作的最新原創戲劇《妳是我的姐妹》，9月7日(六)晚間八點於八大戲劇台全台首播、每週六晚間九點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。