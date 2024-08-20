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過世一周才被發現！鳳小岳開門看見「遺體留的組織液」為戲豁出去

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》除了將在公視、八大戲劇台播出外，Netflix及Hami Video也宣布加入播映行列，該劇籌備4年，講述清理死亡遺居或其他場域的「特殊現場清理員」職人故事，光是進入現場實習就是一項前所未有的經歷。

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳主演《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

導演陳大璞特別感謝男主角鳳小岳，坦言「他對角色的研究很踏實，二話不說就跟我們的顧問盧拉拉先生去現場實習。那時，連工作合約都還沒簽」。更加碼透露，其實是在收到月餅禮盒上，看到鳳小岳引發選角靈感，鳳小岳則驚呼演出這部劇「是一份難得的禮物」。

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鳳小岳為了《人生清理員》第一次跟著實際職人，在陌生人的遺居進行現場清潔工作，他形容迎面而來的氣味非常強烈，全身上下細胞都有很強的求生欲望，直呼「是無法控制的生存機制，全身不自覺冒大汗，當時有想逃跑的心情」。

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳主演《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

有了現場的經驗後，鳳小岳深感這份工作需要強烈的意志力才能繼續，他表示「結束時開車回家就把窗戶都打開，就算離開了仍感覺味道都還留著，氣味的強烈讓我覺得必須要好好活下去」。鳳小岳第一次實習就如此心驚，等到第二次實習才是真正的震撼教育，他形容遺居門一打開，就看見遺體存留的組織液，就連寵物的氣味都遺留在現場。

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳主演《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

對此，鳳小岳回憶道「當時就穿防護衣口罩，進入只有幾坪的小房間，是一個已經被遺忘的空間，逝者是過世一周後才被發現，進入樓下的空間時就已感受味道飄進鼻腔內」，他形容當時雖是實習，但仍跟著工作，清潔時都不太敢呼吸，所有綜合複雜的氣味除了難以形容外，他看著現場的遺物更真正體會到「原來一個人一生的最終可能就是這樣結束」。

▲《人生清理員》鳳小岳。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳主演《人生清理員》。（圖／果陀娛樂提供）

《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵、陸奕靜主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。他們藉由一個個的特殊清理案例，看別人的故事，審視了不幸去世死者的生活和空間，甚至將他們留下的遺言或遺物轉達給了死者親友，延續生命價值的紀念。影集《人生清理員》公視 9/7起每週六晚間9-11點 播出，八大戲劇台 9/8起每週日晚間8-9點播出，Netflix、Hami Video 9/7起每週六更新上架。

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