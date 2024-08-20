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王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

記者陳芊秀／綜合報導

男星王陽明近日宣傳《角頭－大橋頭》拒絕與女網友合比愛心，在社群平台回應「我不比娘炮動作」引發爭議，本人限動持續表態「做自己」，而台灣性平教育協會發聲譴責使用歧視性詞彙。《角頭》製片張威縯（宏哥）深夜發文「他沒有刻意去冒犯任何人！」

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明「娘炮言論」連台灣性平教育協會都出聲譴責。（圖／記者黃克翔攝）

「宏哥」張威縯以販售電影版權起家，一手打造《角頭》電影系列而聞名。電影宣傳期間爆發王陽明娘炮言論被炎上，他透過社群平台曬出與王識賢合照，並強調「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，他真的太進入麥可了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」

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張威縯繼續為王陽明說話，「他沒有刻意去冒犯任何人！有問題也是我給他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寛容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬」。

▲▼王陽明娘炮言論炎上，《角頭》製片人發聲。（圖／翻攝自臉書）

▲▼王陽明娘炮言論炎上，《角頭》製片人發聲。（圖／翻攝自臉書）

▲王陽明娘炮言論炎上，《角頭》製片人張威縯（宏哥）發聲。（圖／翻攝自臉書）

影迷留言「麥可哥超親民的好嗎！不管是哪場～都是主動跟粉絲打招呼」、「王陽明整個太入戲這倒是真的」、「請王陽明（退駕）出大橋頭麥可哥，哥真是太會形容了，真有畫面，哈哈哈」、「講出去的話如同潑出去的水，事後辯解還不如道歉認錯來的直接，這樣才比較man」。《角頭－大橋頭》目前3天累計票房5458萬，外界看好會是今年第一部破億的台灣電影。

▲▼王陽明娘炮言論炎上，《角頭》製片人發聲。（圖／翻攝自臉書）

▲《角頭－大橋頭》3天票房5458萬，王陽明限動3個合掌符號道謝。（圖／翻攝自臉書）

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