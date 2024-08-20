記者黃翊婷／綜合報導

中國男星張昊唯在戲劇《慶餘年》中飾演太子，知名度上漲，近日卻陷入稅務爭議，甚至被指控疑似經營色情場所，曝光的對話紀錄中，還提到他的老闆錢多多，此人是經紀公司「多萌文化」CEO，女星宋軼也是旗下藝人，公司合夥人則是導演馮小剛。雖然張昊唯19日透過工作室發表聲明，強調相信公安部門調查，但事件關鍵人物錢多多已悄悄關閉微博，網友們的質疑聲浪也越來越大。

▲張昊唯近日爭議連環爆。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、張昊唯）

根據《網易》報導，近日網路上流傳一段對話紀錄，張昊唯在2021年2月24日曾傳送一段語音訊息，內容提到老闆錢多多，還說「洗浴的事兒，多哥這邊兒也挺幫忙的，他那邊有幾個頭部資源」、「我們可以培養一個自己的媽咪出來」、「把天南地北的這種小姐給他攏絡起來也挺好了」等等。相關消息傳開之後，引發中國網友熱議，接著，張昊唯又被指控涉嫌逃漏稅。

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▲網路上流傳的對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

部分網友繼續深挖，發現張昊唯口中的老闆錢多多是經紀公司「多萌文化」CEO，女星宋軼也是旗下藝人，公司合夥人則是導演馮小剛，他曾與男星白敬亭（宋軼的男友）打籃球、探班趙麗穎、發文幫李易峰宣傳，後來李易峰因嫖娼退出演藝圈，他也沒有撤下貼文；此外，他還參與過《北轍南轅》、《漂亮的李慧珍》等多部陸劇，人脈廣闊。

▲張昊唯工作室發表聲明澄清。（圖／翻攝自微博／張昊唯工作室）

張昊唯工作室19日發表聲明並公開個人所得稅納稅紀錄，強調沒有稅務問題，至於網路上流傳的對話錄音，因涉及到刑事案件，已經在一周前報警，「因案件正在受理辦理中一些細節我們現在不便公開，相信公安部門會給出一個公證的結果。」張昊唯本人則轉發工作室聲明表示，「清者自清。」

不過，最關鍵的人物錢多多目前已經將微博關閉。網友們的質疑聲浪越來越大，有人認為此事應該要嚴查，也有劇迷擔心這件事情會影響有張昊唯參與演出的戲劇播出，後續發展仍有待進一步觀察。