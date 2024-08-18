鳳小岳熱血狂秀吉他SOLO！《披荊4》首次公演奪冠　卻因這點很遺憾

記者吳睿慈／台北報導

鳳小岳參戰男團競技節目《披荊斬棘4》本周迎來分組後首次公演，在隊長尤長靖帶領下，他與熊梓淇、早安和朱星杰組團演唱〈愛是懷疑〉，原本在招募組員環節是以「唱跳」性質為號召，沒想到正式演出直接組了5人樂隊，讓人出乎意料。他一展吉他長才，間奏熱血又燃炸的吉他SOLO，炒熱全場氣氛，也助力〈愛是懷疑〉首戰告捷，鳳小岳表示：「非常開心可以和他們合作，我們5個人就是一個拳頭。」果然一拳打出天下，不僅獲得「弟弟組」第一名，也贏過「哥哥組」，成為全組別的冠軍，成功將5人合照掛上榮譽牆。

▲▼鳳小岳《披荊4》首次公演奪冠。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）



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〈愛是懷疑〉舞台，由隊長尤長靖擔任主唱、早安擔任Rapper，吉他手鳳小岳、鍵盤手熊梓淇和鼓手朱星杰，以強烈的樂團風格展現磅礡氣勢，高音的嘶吼搭配饒炸的Rap，叛逆不失狂野，將〈愛是懷疑〉中對愛情的歇斯底里情緒充分演繹，獲得觀眾投票的868火力值，成為一公舞台全組別冠軍。

首次公演奪冠，他們熱熱鬧鬧走過長廊，因慶祝彩帶興奮尖叫、邊唱歌邊把團照掛於榮譽牆上，讓其他哥哥羨慕之餘，直讚他們可愛，鳳小岳也表示：「感覺不是比賽，是一次很痛快的演出。」值得一提的是，這也是鳳小岳久違「男子宿舍」生活，讓他感覺重回學生時代，還特別選住六人房，加速與人打成一片，「這次來『披荊斬棘』我是完全把自己交給團體了，與人相處的最大收穫就是獲得許多創作靈感的來源」，團魂感拉滿。

▲鳳小岳熱血狂秀吉他SOLO。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）



不過此前在當一公前的分組，第一階段由隊長主動選人的環節，鳳小岳並沒有被選上，心中感到小遺憾，「大家可能不確定我是來做什麼的，最後要拜託大家收留我，後來長靖問我『小岳要唱跳嗎』，我當時心情是一整個豁出去，一切都是緣分」，也調適心態，盡可能挑戰各種突破。

▲鳳小岳開直播吸引90萬人觀看。（圖／環球音樂提供）



而日前鳳小岳首度在微博開直播，為彌補個人初舞台演唱的歌曲非自己作品，他開放線上粉絲點歌，自彈自唱個人首張創作專輯《柒》的曲目，並分享每首歌的創作理念，微博觀看人數最高達90萬。他同時啟動首次大陸Live House巡演「After The Show」，8月24日從蘇州起跑，9月13日成都、14日重慶等，將陸續公布場次，預計年底完成10站演出，粉絲也紛紛線上喊話，希望他多加場到更多城市，鳳小岳也笑回：「好多地方都想去，希望都有機會可以去。」