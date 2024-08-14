耗時8年！動作鉅片《96分鐘》創台灣影史規格

記者許逸群／台北—台中報導

年度犯罪動作鉅片《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜強強聯手，集結林柏宏、王柏傑、李李仁、李銘忠、蔡凡熙等金獎卡司領銜主演，預計在2025年盛大上映。《96分鐘》今（14日）在台中霧峰中台灣影視基地，舉辦全台首座高鐵智能攝影棚開幕記者會。

▲電影《96分鐘》揭秘拍攝場景。（圖／華影國際提供）

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《96分鐘》劇情有超過8成都在高鐵上，而曾任《痞子英雄首部曲：全面開戰》製片的監製鄒介中，回憶當時從美國加州買了一台廢棄飛機回來，並請到好萊塢鉅片《全面啟動》的專業團隊來台打造全亞洲首座的飛機攝影棚，卻因為後續場地規劃和管理問題，不得不解體拆除。

鄒介中見到後來《賽德克巴萊》、《天橋下的魔術師》等作品都面臨相同狀況，令他更堅定保留車廂攝影棚的決心。他耗時8年走遍全台溝通協調各場地，最後決定搭建在中台灣影視基地，並攜手臺中市政府新聞局、中影八德公司共同打造出全台首座高鐵智能攝影棚。

▲▼電影《96分鐘》劇照。（圖／華影國際提供）

李李仁在電影中飾演一名和以往形象不同的警察，和高鐵車廂攝影棚朝夕相處的他，也大讚場景相當逼真，拍攝時車廂兩側有數百片LED螢幕，模擬導演洪子烜親自從台北搭到左營錄下的風景影片，讓李李仁直呼：「等戲時候看著窗外，就有種我要回家了的錯覺。」

李李仁透露，有一場戲，對手演員很用力地將手銬硬銬在他手上，讓他手腕整個瘀青。另外，在車廂內有許多動作打戲的李李仁，也自首常常太入戲將車廂佈景打壞，但隔天上工就發現美術組已經修補完成，就連炸裂物道具也製作得相當逼真，仿真程度讓他驚呼：「帶這出門會被管制吧！」