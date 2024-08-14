「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

記者潘慧中／綜合報導

模特兒簡婕（Cleo）是女星簡廷芮的親姊姊，也因為曾和許光漢交往，在網路上掀起廣大關注。近日格外引起討論的是，平常大多分享工作、旅遊美照的她，難得在社群網站放閃小6歲男友，甜蜜指數破表！

▲簡婕放閃小6歲男友。（圖／翻攝自Instagram／cleoj___j）



照片中，可以看到簡婕身穿白色蕾絲上衣，搭配黑色寬鬆長裙，頭戴網狀帽，增添了幾分波西米亞風情。小6歲男友則是穿著白色開襟衫，內搭黑色T恤，下半身搭配黑色長褲，整體風格簡約又不失細節。

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▲簡婕難得曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／cleoj___j）



簡婕與男友手牽手站在一起，時而抱著另一半的腰深情互望，時而拿起手機搞笑互拍，她還開玩笑說：「千萬不要跟小六歲的男生交往，否則妳會看起來越來越年輕（企圖跟上時下發文體）。」

▲簡婕和男友其實已交往一段時間了。（圖／翻攝自Instagram／cleoj___j）



事實上，許光漢之前因《想見你》爆紅後，便被挖出與簡婕交往期間的照片，但女方也因此一度遭質疑沒刪當時照片的原因。簡婕事後僅無奈地說，「更早以前的也沒刪啊……＞＜」，間接解釋自己向來都不會刪除前任照片。據悉，簡婕和許光漢交往多年，但是在2017年因為觀念不合分手。

▲▼簡婕和許光漢有過一段情。（圖／翻攝自Instagram／cleoj___j）

