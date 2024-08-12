孫振帽子一戴「神韻激似高爾宣」！　大票人驚呼：有點兄弟相

記者高語璠／綜合報導

2024巴黎奧運首次將「霹靂舞」列為正式比賽項目，其中台灣派出舞王孫振參賽。不過就有眼尖的網友發現，戴上帽子的孫振神似歌手高爾宣，引發一票人共鳴，驚呼：「真的有高爾宣的fu。」

▲孫振戴上帽子的模樣，被網友認為「撞臉高爾宣」。（左圖／中華奧會提供；右圖／翻攝自Facebook／高爾宣 OSN）

孫振雖無緣獎牌，不過以其出眾的舞蹈實力在各大社群掀起討論。有趣的是，近日有網友曬出孫振賽後訪問，除了讚賞對方舞技及外貌，還強調「孫振真的很像高爾宣」，貼文發佈後，吸引了3.6萬人按讚朝聖，紛紛在留言區寫下看法，「他戴上帽子比賽更像高爾宣」、「我覺得孫振這場比賽的造型，跟高爾宣有點兄弟相」、「感覺下一秒就會唱還是討厭下雨天」，也有人說：「也有點像林敬倫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads）

此外，當孫振對上荷蘭選手時，有網友發現他巧妙地將南韓女團ILLIT經典手指舞「UUU」，加入在舞蹈動作裡，事後將畫面擷取貼在Threads上，沒想到意外釣出本尊，親回「好感動，有人看出來」。

▲孫振是首個代表台灣參加奧運霹靂舞項目的選手。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！