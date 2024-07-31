蔡允潔老公當她面把妹！　「夫妻兩個月開機一次」爆有考慮人工受孕

記者孟育民／台北報導

藝人蔡允潔、陸子玄、林倪安、啦啦隊女神楊曉帆、網紅妮娜張張、歌手莊錠欣等人今（31日）出席「 COZY PUNCH夏日星友同樂會」，蔡允潔老公也愛相隨陪老婆工作，兩人親密合照，現場被拱抱起蔡允潔，老公一度不舉，還嫌她重，笑說如果抱子玄可能可以，她氣到笑說：「我老公在我面前把妹！」

▲蔡允潔和老公合體出席活動。（圖／鏡藝宏海提供）

蔡允潔2022年和老公結婚，同年底迎來女兒「小福星」，先前為「房事太少」爭執，生完小孩性慾幾乎歸，老公碰她都會閃開，還曾找婦產科醫生求助挽救婚姻。今天被問是否有想再生下一胎？她則說想生第二胎，「但醫生說要受孕，就要做二休一，我沒辦法」。她和老公一兩個月才開機一次，直言「真的很難」，不過說有考慮人工受孕，為女兒生個弟妹。

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▲蔡允潔表示有考慮人工受孕。（圖／鏡藝宏海提供）

蔡允潔婚後第一趴，也獻給「COZY PUNCH夏日星友同樂會」，許久沒跑趴，她超認真，提前做功課，還搶先試裝，她笑說，「人妻更重視時尚！夏日防曬養膚時髦我都要。」現在當新手媽媽照顧小孩，她表示每就要五分鐘看時鐘一下，「時間怎麼過這麼慢」，又笑說，「希望颱風不要來，放兩天颱風架，我更累」。