吳婉君認了私下「脾氣像虎姑婆」　虧CP傅子純：奴性很重！

記者黃庠棻／台北報導

由小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目《娛樂超skr》，近日找來民視八點檔《愛的榮耀》演員傅子純、吳婉君、許仁杰，以及謝京穎來互相爆料，其中一題是「請爆料同劇演員私下很驚人的事情」，沒想到傅子純竟然寫了不在現場的李又汝，原來是女方在拍戲現場時常自言自語。

▲《愛的榮耀》傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

傅子純進一步爆料，李又汝在休息室喜歡自言自語，且聲音大到旁人聽得見，笑說她會把自己的行程都說出來「等一下我要來嗯嗯，嗯嗯完之後我要去刷牙」，一開始他還疑惑「妳在跟我說話嗎？」，李又汝回「沒有，我在自言自語」，他接著問「妳為什麼要這麼大聲」，女方解釋「我的習慣就這麼大聲」。

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▲傅子純爆料李又汝私下常自言自語。（圖／民視提供）

李又汝呆萌的反差行為讓傅子純笑喊「我覺得她很可愛」，不過她事後得知被爆料，表示自己已經在修正了，不然真的是很害羞，但也喊話傅子純怎麼可以爆料不在場的人，笑言「真的是躺著也中槍啦」!

只不過，「爆料演員私下很驚人的事情」這一題，人在現場的吳婉君、許仁杰、謝京穎都寫傅子純，吳婉君說每次進棚看到傅子純，都看到他在按摩臉部，非常有耐心，讓傅子純喊冤說因為自己有雙下巴，希望上鏡頭好看。

▲《愛的榮耀》傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰。（圖／民視提供）

而謝京穎則說傅子純每天上工的私服都是同一件衣服，讓她納悶說「你有換衣服嗎？私服永遠都只有那3件。」傅子純也同意，表示私底下自己的生活就是很簡單，而且上班就會換戲服，自己的東西就是走極簡路線。經過演員一連串的驚天爆，主持人小鹿及阿甘感謝四位賣力挖寶，將演員的私生活公開分享。

▲《愛的榮耀》傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰。（圖／民視提供）

不僅如此，被問到誰在劇中是本色演出，吳婉君則寫傅子純，因為傅子純劇中就是妻奴，笑說戲外就是「奴性很重」，比較細心會觀察周邊的人。吳婉君則說她自己跟角色反差大，私底下比較像虎姑婆，當看到角色愛嘉一直發出聖光，自信心爆棚要拯救大家時，真的太誇張，但戲劇效果就是這樣。