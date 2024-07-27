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鹿希派成老唐牛肉麵傳人被憲哥大罵　認了跟盧鼎惠婚期卡關

記者葉文正／台北報導

鹿希派今天與老爸吳宗憲（憲哥）出席屈臣氏一日店長活動，現場被憲哥大罵，台中的老唐牛肉麵分店遲至今天還沒開，鹿希派則解釋：「因為南北跑太忙了，忙到沒時間。」鹿希派被問到與女友盧鼎惠婚期，他則表示自己太年輕，還不適合結婚。

▲憲哥記者會還學川普。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多⼁容易文創 提供）

▲憲哥記者會還學川普。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多⼁容易文創 提供）

不只台中店難產，老唐台北店目前也在裝修，被憲哥罵，「你暑假在裝修，少賺很多」。鹿希派解釋說：「因為未來店裡要做脫口秀，要辦很多活動，可以吃牛肉麵看表演，我只能說，牛肉麵台北找不到兩百以下的，我們工序又更複雜。我去吃人家牛肉麵，人家說我們做不出來老唐這樣的。」憲哥則說：「永康街那邊的麵店老闆也說老唐真的沒辦法，鹿希派你不要報名牛肉麵節，你已經牛肉麵界的江蕙了。」

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▲憲哥記者會還學川普。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多⼁容易文創 提供）

▲憲哥記者會跟鹿希派一起搞笑。（圖／Moi Adore Taiwan 台灣茉愛多⼁容易文創 提供）

鹿希派因老唐牛肉麵暢銷事業有成，店內生意好到每天都有人排隊，鹿希派說：「我很努力加強品質管控，我要台北台南跑，台中店還沒開是因為分身乏術，有委託一個朋友幫忙處理，算是待辦中，等廠商報價完畢，就可以施工，前兩天颱風肆虐南台，我當天晚上睡不著覺就怕淹水。」

▲▼鹿希派熱戀直播主。（圖／翻攝自臉書）

▲鹿希派熱戀盧鼎惠。（圖／翻攝自臉書）

鹿希派也被問到，跟女友盧鼎惠何時完婚？他則笑說：「我還太窮，太年輕啦，哪有人26歲就結婚的。」憲哥也說：「一生沒有稱讚過兒子，但他是台灣少有音感最好的，第二稱讚他，我真心感動，他竟然從美國回來到這一刻，沒有偷開過我一輛車，他怎麼熬得住，後來才知道，他女友有車，但我覺得兒子不會愛慕虛榮。」不過鹿希派坦承，高中時有偷開過憲哥的車，只是憲哥不知道而已。

憲哥也教訓鹿希派要好好努力，「你要像SANDY姊姊那麼乖，我們家本來不讓女兒進入藝能界的，你看她11年來沒有緋聞，藝能界哪有這樣的，當年還有人跪在我家門口想跟她交往，我當時其實是希望她跟企業家老闆兒子結婚的，因我想要借點錢，今年SANDY還有送車，但今年我太忙了，飛杭州25趟，我已經軟掉了。」

憲哥旗下歌手陳守恩則表示，兩個月一定有唱片做出來，憲哥又意有所指說：「人人要飲水思源，不要到時候紅了都不給我喜帖。」言談中又給前旗下弟子周杰倫
一槍，引起大家鬨笑。

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鹿希派, 吳宗憲, 盧鼎惠

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