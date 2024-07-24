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颱風天也要性感寵粉　雙囍開擇偶條件要會打波

記者葉文正／台北報導

初代JKF女郎雙囍出道邁入10週年，也再度登上JKF，成為2024年7月號封面女星。即便已經登上JKF雜誌封 面無數次，雙囍仍相當認真看待每一次的拍攝，身材更顯精瘦完美，雙囍表示:「維持身材肯定是基本的，畢竟我不想全靠修圖 (笑)，希望能一直展現最美的自己給大家囉！」

▲雙囍依然性感。（圖／JKF提供）

▲雙囍依然性感。（圖／JKF提供）

再度穿上南半球失守的超辣比基尼，她更坦言，在工作上做過最大的突破竟是「展現可愛甜美的一面」。擁有多年拍攝經驗的「雙囍」，面對鏡頭早已駕輕就熟， 雙囍說: 「畢竟我從出道後就一直是走冷艷路線，所以對於可愛甜美的模樣比較陌生，不過能藉由工作展示更多元的面貌，真的是件很棒的 事，也讓我更堅信自己可以做到風格不被定型！」

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▲雙囍依然性感。（圖／JKF提供）

▲雙囍想要爭男友。（圖／JKF提供）

出道多年，雙囍透露從沒有想過要放棄模特兒這條路，她說:「在成為美女的路上從沒想過放棄，而且和其他各行各業的辛苦程度比起來，我真的沒有什麼可抱怨的！」當遇到一些壓力煩惱，就會靠追劇、看電影、潛水來紓壓。

▲雙囍依然性感。（圖／JKF提供）

▲雙囍腹部的刺青相當顯眼。（圖／JKF提供）

熱愛潛水的雙囍，這幾年都會抽空到台灣、海外各地潛水， 「喜歡沉浸在海裡面的寂靜之聲(The Sound of Silence)，當然有人說，睡覺也可以達到這樣的效果呀，但是睡覺可能會被吵醒，還可能會做可怕的夢，而潛水時所有美好的水下世界都會在我眼前展開!潛水的魔力就在於慢下來、靜下來，只享受自己的一切！」

現在單身的雙囍，大方透露擇偶條件，分別是要有控制情緒的能力、處理事情的態度、說話溝通的方式，也希望兩人第一次約會 時，能一起去遊樂園、看電影、打保齡球，「這樣可以帶來更多樂 趣和互動，還可以增加彼此之間的情感聯繫」，至於要一起如何度 過火辣的夜晚？雙囍則調皮地說:「就把平常的JVID尺度加大一點 點(色)，這樣子的話，我看誰能把持。」

今年年初，雙囍在第五屆「百大女郎」頒獎典禮上光榮拿下第二名，出道多年的她直言這是她模特生涯中最高光的時刻，首次獲獎的她謙虛地感謝一路相挺的粉絲，「其實我和粉絲的相處模式就是像朋友一樣愛開玩笑;又像親人一般會互相關心，俗話說『一個人可以走得很快，一群人可以走得更遠。』謝謝大家陪我從一個人走成一群人，是你們的向心力讓我們凝聚在一起，謝謝你們！」

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