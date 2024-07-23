陳昊森親曝與魏如萱關係「有點尷尬」　談戀愛變中二：會寫我愛老婆

記者蕭采薇／台北報導

從演員轉戰歌手的陳昊森，即將要在迎接28歲生日，他也將在28歲生日隔天，於三創舉辦《ALMOST HUMAN音樂見面會》。他23日先以品牌大使身份出席活動，也坦言先前和金曲歌后魏如萱傳出緋聞，兩人見面一度感覺怪怪的，「自己變得疑神疑鬼。」

▲陳昊森以品牌大使身份出席活動。（圖／ASICS提供）

陳昊森受邀擔任運動品牌形象大使，被問到會不會和女友穿情侶鞋？他大笑承認會，還自爆：「以前國中時還和女友穿情侶裝，上面會寫『我愛老婆』、『我怕老婆』這些話，就是很中二。」更透露如果之後女友有要求，也會願意穿上情侶裝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳昊森以品牌大使身份出席活動。（圖／ASICS提供）

不過他多次被爆喜歡比自己年長的女生，包括曾與金曲歌后魏如萱傳緋聞，女方近期還替他宣傳音樂會。陳昊森承認一度是有點尷尬：「覺得怎麼朋友被寫成戀人，變樣了，怪怪的，會提醒自己要多注意嗎？是不是不要再勾肩搭背？」他因此變得疑神疑鬼，後來花很多時間靜下心，也和對方聊很多，「覺得不要受外面人影響，開心最重要。」

▲陳昊森以品牌大使身份出席活動。（圖／ASICS提供）

即將以歌手身份開音樂會，陳昊森也表示，要學習「歌神」張學友的精神，即使演出中有不完美之處也要全力以赴，勇於突破自我極限，也呼應了品牌精神。