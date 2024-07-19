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楊丞琳回歸《歌手》表演被讚爆！陸網誇「鬆弛感拉滿」：全能天后

記者劉宛欣／綜合報導

歌手楊丞琳兩個月前參加大陸音樂節目《歌手2024》，演唱〈帶我走〉時走音、表現失常，演唱時的表情，還被做成迷因瘋傳，最後僅參加兩集，就因為成績墊底而慘遭淘汰，時隔兩個月，她在19日晚間重回《歌手2024》參加突圍賽，這次選唱〈淚橋〉被讚表現良好，「楊丞琳鬆弛感」衝上微博熱搜，討論度爆表。

▲楊丞琳重回《歌手2024》舞台。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳重回《歌手2024》舞台。（圖／翻攝自微博）

楊丞琳今晚的舞台選唱〈淚橋〉，從神情以及整體表現可以看出她比起之前參賽時，放鬆非常多，拉長音時沒有仰望天空而是平視前方，舞台表演結束，歌迷相當激動，紛紛大讚「這才是真正的楊丞琳」、「楊丞琳好鬆弛、好好聽，單曲循環了」、「鬆弛感拉滿啦，很好聽」、「全能天后楊丞琳」、「對我耳朵和眼睛都很好」，但也依然有人質疑「感覺她唱歌很吃力」。

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▲楊丞琳重回《歌手2024》舞台。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳演唱〈淚橋〉被讚鬆弛感很好。（圖／翻攝自微博）

事實上，楊丞琳這次回鍋並不是參賽，由於總決賽直播撞上她的國外行程，工作室透露在跟《歌手2024》製作單位討論過後，決定楊丞琳照常登上《歌手2024》突圍賽演唱，但基於對賽制和其它競演歌手的尊重，她演唱的舞台將只是單純表演，不參與投票，不計入總決賽資格。

►點我看楊丞琳突圍賽表演

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