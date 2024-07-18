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傑尼斯性醜聞破1000人求償！　喜多川「墓地被惡搞」今昔對比曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

日本「傑尼斯事務所」創辦人強尼喜多川的性醜聞爆發逾1年，事務所官方日前公開案件最新進展，證實前來申請賠償的人數已超過1000人，引發關注。另一方面，近期喜多川的墓地也被爆出在事發後變得很冷清，墓碑還被人惡作劇，與過去常有藝人、粉絲來祭拜的情況形成強烈對比。

▲傑尼斯記者會。現任社長藤島茱莉景子、新社長東山紀之、新任副社長井之原快彥，以及律師木目田裕（圖／AP）

▲傑尼斯去年召開記者會，針對強尼喜多川的性犯罪公開道歉。（圖／AP）

傑尼斯事務所去年召開記者會，證實強尼喜多川生前性侵、性騷擾多位旗下藝人，同時宣布事務所改組為「SMILE-UP.」公司，專門處理相關賠償事宜。日前SMILE-UP.公布最新賠償進度，證實求償人數高達1001人，其中有484人已經與公司達成協議，同意接受賠償，當中又有466人已經獲得賠償。

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▲▼喜多川。（圖／CFP）

▲強尼喜多川的墓地在醜聞連環爆後，已經沒有藝人、粉絲來祭拜。（圖／CFP）

強尼喜多川2019年因腦動脈瘤破裂逝世，死後葬在日本佛寺「奧之院」的家族墓園。據外媒《現代商業》報導，以往在他的忌日，會有許多藝人、粉絲到墓前追思、祭拜，然而隨著性侵醜聞爆發，現在已經不再有人到他的墓前，他用高級石材製作的墓碑還被人惡搞，畫面相當淒涼。

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