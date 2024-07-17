小S女兒Lily風格全駕馭　「撩人眼神」網讚爆：是員瑛嗎

記者顧齊祐／綜合報導

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚至今目前育有三名女兒，而其中16歲的二女兒Lily也因清新的外貌而常成為話題焦點，更是有「新生代人間芭比」的稱號，小S日前就在社群平台分享女兒Lily與服飾品牌合作的影片，超唯美的畫面連小S都忍不住大讚：「我女兒超美。」

▲小S二女兒Lily。（圖／翻攝自Instagram／@lilyhsuuuu）

小S女兒Lily近日與服飾品牌合作，拍攝形象影片，15日小S就在個人Instagram帳號分享拍攝畫面，可以看到Lily換上了多套衣服，展現不同個性，在鏡頭前轉換各種表情，不論學院風還是個性風都掌握得宜，每個眼神都展現十足架勢。

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小S也很以女兒為榮，在貼文中寫道：「我女兒超美」、「我又看到了完全不一樣的Lily未来也要勇敢做自己，媽媽永遠愛你」展現出小S身為母親對Lily的關愛。

▲Lily學院風還是個性風皆能駕馭。（圖／翻攝自Instagram／@elephantdee）

貼文發佈之後，也引來網友們熱烈討論，紛紛留言表示：「超像大S」、「是員瑛嗎」、「眼神比以前更厲害了」、「確定她不是大S的女兒嗎？」讓粉絲們都相當驚艷Lily的外表。