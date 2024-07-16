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寶弟爆風波首露面！現身金門開唱　見「高凌風粉絲」改歌單還原爸神曲

記者孟育民／台北報導

已故藝人高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）日前凌晨傳出酒駕，當時他把車從停車場開出來停在路邊，後來遇警方上前詢問時表示自己找了代駕，但對方找不到停車場所以才自行把車開出，訊後依公共危險罪嫌移送，事後他發聲道歉，「法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪，但緩起訴和罰款。」事隔多日，他14日現身金門開唱，也是風波後首露面，心情看似不受影響，照常工作。

▲▼寶弟現身金門開唱。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩 寶弟）

▲寶弟現身金門開唱。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩 寶弟）

寶弟14日現身「金門西瓜節」表演，似乎心情不受風波影響，見現場不少粉絲支持，開心說：「記得去之前準備了四首自己的歌單，但到現場看到很多長輩和老爸的粉絲，所幸改了歌單變成唱老爸的歌曲，還加了首貓王。」這次因為工作行程，他僅待了一個晚上就回台北，讓他意猶未盡，不忘喊話：「這次太趕沒吃到太多在地美食，有吃了颱風螺，下次去你們再給我推薦推薦。」

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▲▼寶弟現身金門開唱。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩 寶弟）

▲▼寶弟見到現場許多熱情粉絲。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩 寶弟）

▲▼寶弟現身金門開唱。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩 寶弟）
 

回顧整起風波，寶弟在聲明中提到，在聚會結束後大約凌晨4點多，當時自己叫了代駕離去，後來他先到停車場上車吹冷氣，不過因為對方找不到自己，所以他就把車開到出口後換代駕接手。葛兆恩表示，把車開離停車場時發現，代駕跑錯停車場，後來對方正要走過來時，自己就先換位置到後座，而此時警察也上前對他進行酒測。

他透露警察向他表示偵查不公開，自己當下也配合酒測，後來就被帶到地檢署偵辦，「法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪，但緩起訴和罰款。」最後，葛兆恩表示身為公眾人物，有義務把自身好壞都公諸於眾，他希望藉由這次經驗向大家呼籲，有喝酒就不要碰車子，哪怕只是坐在駕駛座上等代駕也不行，並在文末道歉，「一時粗心實在對不起，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。」


 

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