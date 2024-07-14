黃子韜認愛徐藝洋全網狂嘲！「嘴硬黑歷史被挖」遭酸：談個戀愛像拉稀

記者劉宛欣／綜合報導

大陸藝人黃子韜與公司旗下女星徐藝洋緋聞傳了多年，14日終於認愛官宣，雙雙透過微博認愛，PO出在海邊日落時擁抱的照片，寫下「願我們永遠是我們♥」標註彼此。然而中國大陸網友對此似乎相當不以為意，相關新聞以及討論貼文底下全是諷刺他過去言論的留言。

▲黃子韜、徐藝洋認愛。（圖／翻攝自黃子韜、徐藝洋微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子韜最早在徐藝洋參加《創造營2020》時，就與女方多次在節目上有曖昧言行，一開始粉絲只認為是老闆與旗下藝人之間的有愛互動，但隨著兩人多次被拍到、抓出熱戀中的證據，甚至被發現打遊戲還用情侶大頭照，他為此爆氣開直播槓上粉絲嗆「用個情侶頭像打個遊戲怎麼了？」這句話後來直接成為迷因哏，每當他與徐藝洋緋聞又上熱搜，網友就會集體照樣造句。

▲黃子韜、徐藝洋認愛消息輿論相當負面。（圖／翻攝自微博）

黃子韜、徐藝洋緋聞傳了4年終於認愛，先前還流出兩人疑似求婚成功的畫面，一度小倆口領證結婚的消息還衝上微博熱搜，領證的消息雖遭經紀公司否認，但網友多不以為意，這次終於公開認愛，大陸網友也是火力全開狂酸「公開了一個所有人都知道的秘密」、「那之前嘴硬什麼呢」、「官宣和沒官宣有什麼區別嗎」。

這次也不免俗有網友套用迷因笑稱「同事之間親個嘴、睡個覺、懷個孕、領個證怎麼了？」甚至有人形容黃子韜談戀愛像「拉稀」，直呼「隔一段時間憋不住了漏點，最後實在沒辦法竄了一褲襠，而且竄得人盡皆知」，此外也有不少人心疼粉絲「粉絲其實是這倆play的一環罷了，真慘」、「知道了不祝福」、「讓我們祝福這對舊人」。