超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

記者田暐瑋／綜合報導

正妹女星王依渟曾是黃明志打造的大馬女團「AMOi-AMOi」成員，2020年解散後轉型直播主，IG有37萬人追蹤。日前她參加閨蜜婚禮擔任伴娘，不顧禮服開高衩，在婚宴上大跳熱舞，性感模樣瞬間引爆全場氣氛，男賓客眼睛頓時不知該往哪看，成為網友熱烈討論的焦點，連林襄都被狂讚：「醉了！」有人笑虧：「新娘都被搶鋒頭了。」新娘本人也大器回應。

▲王依渟在閨蜜婚禮大跳熱舞。（圖／翻攝自王依渟IG）

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王依渟在婚禮擔任伴娘，身穿淡灰色的合身高衩禮服，被拱當場表演韓女團(G)I-DLE的〈Queencard〉，一開跳就引發全場歡呼，連主持人都忍不住大讚：「二話不說直接把鞋子脫掉，也未免太接地氣，我們在場每一位都被圈粉了啦！」跳舞過程中，她的美腿一覽無遺，火辣身材讓人看得目不轉睛。

▲王依渟在閨蜜婚禮大跳熱舞。（圖／翻攝自王依渟IG）



如此性感又俏皮的表演，連林襄都被釣出來回應：「醉了！」也有人好奇伴娘這麼正，會不會搶走新娘鋒頭？而新娘本人也現身留言：「新娘本人我沒關係。」還PO出一個眼冒愛心的表情符號，影片目前已累積超過7萬人觀看，「後桌求生意志挺強的」、「這影片浪費了我半小時」。

▲王依渟在閨蜜婚禮大跳熱舞。（圖／翻攝自王依渟IG）