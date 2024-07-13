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2024上半年陸劇TOP10！劇王《慶餘年2》…驚見12年前《甄嬛傳》入榜

記者陳芊秀／綜合報導

2024年陸劇有多部高人氣作品迴響熱烈，加上海內外串流平台同步熱播，陸劇在華語影視圈的影響力越來越大。而大陸數據平台「雲合」整理出今年上半年網播量排行（註），而前10名劇集中，還有2012年的《後宮甄嬛傳》。

TOP 10 慶餘年

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《慶餘年》。（圖／翻攝自微博）

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《慶餘年》第2季今年播出，2019年第一季劇集成為大陸觀眾補進度、重溫劇情的目標。

TOP 9 玫瑰的故事

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博）

陸劇開始流行一女配多男，劉亦菲主演的時裝劇《玫瑰的故事》，描述女主角「黃亦玫」從初戀到結婚、離婚，與4個男子之間的感情故事，包括彭冠英飾演初戀情人，林更新飾演丈夫，霍建華是靈魂伴侶，林一是年下男友。劉亦菲凍齡高顏值，加上戲裡經歷婚姻，最終堅持自我的生活態度，不僅有鐵粉支持，路人觀眾也投入追劇行列。

TOP 8 後宮甄嬛傳

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《後宮甄嬛傳》。（圖／翻攝自微博）

《後宮甄嬛傳》是2012年的宮鬥劇，由孫儷、陳建斌、蔡少芬等人演出。該劇在大陸「樂視網」取得獨播權，儘管大陸各家串流平台競爭激烈，《甄嬛傳》被認證是平台養老級神作，至今熱播12年仍能進入年度網播量前10名。

TOP 7 惜花芷

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《惜花芷》。（圖／翻攝自微博）

《惜花芷》出自香港導演朱鋭斌之手，由張婧儀、胡一天主演，劇情描述花家老臣一家男丁被朝廷流放，留下女眷失去家園、夫兒，花家長女「花芷」扛下全家生計，憑著聰明頭腦從零開始賺進萬千財富、重建家園，與家人團聚。全劇充滿女性勵志色彩，無懼挫折，網播量開低走高，平台熱度值破萬。

TOP 6 承歡記

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《承歡記》。（圖／翻攝自微博）

楊紫主演時裝劇《承歡記》，與《玫瑰的故事》都改編自亦舒的小說。她飾演出身上海普通人家的「麥承歡」，面對母親的強勢關心，從「承歡膝下」到尋找自我，逐漸成長，戲裡搭檔高顏值男神許凱，劇集除了在串流平台上架，也登上央視播出，累積高曝光度。

TOP 5 南來北往

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《南來北往》。（圖／翻攝自微博）

《南來北往》屬於大陸年代劇，《甄嬛傳》鄭曉龍是導演之一，故事描述70年代鐵路警察的工作，守護著火車上乘客的安全，經歷緝毒、打擊盜搶騙等案件，一老一少鐵路警察建立深厚的師徒情感，也見證時代的變遷。劇集同時在央視播出，並入圍上海白玉蘭獎5項提名，最後姜妍獲得最佳女配角。

TOP 4 繁花

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《繁花》。（圖／翻攝自微博）

胡歌主演的《繁花》，總導演是香港名導王家衛，故事舞台是1990年的上海，描述青年阿寶在經濟起飛期，從商之路經歷動盪的過程。劇集在央視收視率破2%，掀起復古熱潮，觀眾去劇集拍攝地朝聖，在大陸當地迴響尤其熱烈。

TOP 3 墨雨雲間

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《墨雨雲間》。（圖／翻攝自微博）

《墨雨雲間》改編自千山茶客的小說《嫡嫁千金》，描述才女「薛芳菲」遭丈夫、長公主陷害險死，活下來後展開復仇的歷程。由《延禧攻略》的吳謹言主演，40集劇情不斷突破難關報仇雪恨，壞人逐一領便當退場，台灣觀眾也追得大快人心，該劇被視為上半年陸劇黑馬，飾演「肅國公」的王星越因戲爆紅，吳謹言更因本劇翻紅，千山茶客的小說翻拍未來也更受矚目。

TOP 2 與鳳行

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲《與鳳行》。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎近年力求轉型，難得回歸演偶像劇風格的仙俠劇《與鳳行》，故事改編自九鷺非香的同名小說，九鷺非香親自擔任編劇，導演是《贅婿》的鄧科。該劇描述靈界碧蒼王「沈璃」因逃婚流落人間，意外被下凡歷劫的上古神君「行止」所救，兩人跨越身分相戀。本劇走輕喜劇路線，而且是近年少數不以開放性結局作收的仙俠劇，更一路拍到小說番外篇為止，觀眾滿意度高，據「雲合」統計數據，該劇會員內容有效播放量達23.9億，成為上半年第2高的流量劇集。

TOP 1 慶餘年2

▲《慶餘年》第二季Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

▲《慶餘年2》。（圖／Disney+提供）

《慶餘年》相隔5年推出《慶餘年2》，除了交代男主角范閒的生死，也讓男女主角上演大婚劇情。故事最大看點是范閒如何化解朝堂危機，對決宮廷內不同的敵人。第2季會員內容有效播放量達29.6億，從開播到完結都穩居「劇王」寶座，話題席捲微博熱搜榜。

註：本文引用「雲合」會員內容有效播放量排行，統計時間是2024年1月1日至6月30日。

▲▼2024上半年陸劇網播量TOP10。（圖／翻攝自微博）

▲2024上半年陸劇會員內容有效播放量TOP10。（圖／翻攝自微博）

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陸劇, 慶餘年2, 與鳳行, 墨雨雲間, 繁花, 後宮甄嬛傳, 南來北往, 玫瑰的故事, 承歡記, 慶餘年

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