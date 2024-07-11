開兩家餐廳全慘賠！李唯楓轉戰當直播主　目睹丟丟妹「3小時吸金3000萬」

記者孟育民／台北報導

30歲的直播天后丟丟妹竟和「濃稠鼻涕」竄紅的李唯楓有了人與人的新「連結」？！原來李唯楓近期被興櫃公司簽下成為旗下直播主，丟丟妹則與該公司攜手共創美妝保健品牌，兩人因此間接成為「同門」。李唯楓日前前往丟丟妹的直播平台拜師見習，親眼見證她短短3小時就創下3000萬元的銷售佳績，但一聽聞丟丟妹竟小他6歲，忍不住對這位超級印鈔機前輩說：「乾妹妹，可以分一點給我嗎？」

▲李唯楓（右）初次挑戰直播就與直播天后丟丟妹同台，忍不住化身粉絲側拍。（圖／《火星生技》提供）

偶像歌手出身的李唯楓，近來成為綜藝節目常客，如今又現身丟丟妹的平台充當直播天后助理，發展更為多元。其實他選擇轉戰直播之前先去抽塔羅牌算命，坦言一度很猶豫，後來得到的解答是，「最終限制住自己的就是我的腦袋，是我被自己框架。」

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已是直播界天花板的丟丟妹也鼓勵他：「格局要放大，路才會走得遠，我就是走一步會評估很多步風險的人，可是我不會因此膽小，跌倒再站起來就好了。」李唯楓聽了很有感，透露過去開過兩家餐飲店都倒了，慘賠就算了，還被誤會是富二代，其實都是透過青年創業貸款背債而來。所幸去年開始否極泰來，今年初上節目竟因為一坨鼻涕一戰成名，如今一開始投身直播，就立刻獲得與直播天后同台機會，讓他特別感恩貴人們提攜，更要努力賺錢。

▲李唯楓見證丟丟妹驚人的叫賣功力。（圖／《火星生技》提供）

當晚最高潮是丟丟妹與李唯楓聯手拱「藥師健生活」的猛男藥師脫下白袍，請觀眾一起見證藥師熱愛健身的好身材，藥師突如其來秀出壯碩大胸肌太吸睛，令全場女性尖叫不已，受歡迎程度遠遠超過李唯楓，他爆氣吃味說：「太過分了，妳們真的很現實欸！」丟丟妹看了藥師胸部卻感到一陣自卑：「怎麼比我的還大。」李唯楓還補一槍：「妳很有遠見，確實比妳大。」

▲猛男藥師脫下白袍，掀起直播最高潮。（圖／《火星生技》提供）



