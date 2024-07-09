《顏心記》結局狂撒糖！臉盲羅雲熙「終於看清宋軼」告白哭翻網

記者黃庠棻／台北報導

由羅雲熙、宋軼主演的古裝愛情輕喜劇《顏心記》，持續霸榜愛奇藝國際版熱播榜NO.1，在昨晚（8日）迎來完美收官，男女主角兩人竟然完成第三次大婚，備受喜愛的男女配角也一起完成三對新人的婚禮，完美的喜劇結局讓觀眾相當滿意「又把人看得心軟軟的」「能不能就這樣婚後日常給我拍一萬集」「每個細節都戳中我的浪漫細胞」。

▲《顏心記》結局狂撒糖。（圖／iQIYI國際站提供）

宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身，但每次變身的時間越來越不固定，甚至到最後變身成一個老奶奶，還始終無法變回原樣。而臉盲症的江心白（羅雲熙 飾）終於痊癒，但顏南星不忍心讓心愛的江心白與一個老奶奶終身在一起，因此跑到老家躲起來。

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沒想到，只認心不認臉的江心白最後還是找到了顏南星，並對她深情告白「我只想告訴妳，不管妳變成什麼樣子，我都會陪在妳身邊，別再走了。」一番話讓網友都哭成淚海，江心白終於能看清顏南星的臉，顏南星感動淚喊「我們算是初次相識嗎？」

▲《顏心記》臉盲的羅雲熙終於看清宋軼。（圖／iQIYI國際站提供）

劇中三對CP也在最後結尾時迎來大婚名場面，官方更曝光拍攝婚禮現場的幕後花絮，羅雲熙和宋軼正在撒糖貼近臉時，突然羅雲熙的頭髮就跟宋軼的新娘髮飾卡在一起，成為真正的「結髮夫妻」，引現場笑翻。另一對飾演羅雲熙妹妹的陳瑤和古子成在還沒開始演就害羞，拍吻戲時吻到兩人都笑得合不攏嘴，陳瑤還笑到蹲在地上，連導演都傻了，原來是因為吻到古子成的嘴邊都是口紅印。

羅雲熙也感性寫下自己與角色江心白的心裡話「江心白要跟大家說再見了，謝謝大家一直以來對《顏心記》和江心白的喜爱。依然清晰地記得我與江心白的初見。無論是他刻在骨子裡的堅韌，或是他總是推己及人的同理心，亦或是他從不怨天尤人等等，他的種種閃光點都在吸引着我。同時要感謝《顏心記》全組上下的每一位，是大家共同的努力才能呈現這部這麼好的作品。希望每一位看劇的你們都像江心白一樣不忘初心，得償所願。再次感謝大家陪伴江心白走過這一程，也祝江心白在他的世界裡繼續勇敢堅定，我們江湖再會！」