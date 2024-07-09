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李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

記者田暐瑋／綜合報導

南韓影帝李善均（이선균）2023年底輕生離世，享年48歲，藝文界要求徹查調查過程及資訊不當外洩狀況，認為承辦警方沒有嚴密徹查，且不斷放出消息，讓他走上絕路。8日南韓反貪腐搜查隊逮捕2名警察、《京畿新聞》和《Dispatch》等4名記者，涉嫌違反「洩漏公務祕密與個人資訊保護法」及「個人資訊保護法」，6人全被移送。

外送稿用 ▲▼李善均。（圖／CFP）

▲李善均。（圖／CFP）

綜合韓媒報導，南韓反貪腐經濟犯罪搜查隊8日表示，仁川警察廳所屬警察官A某與仁川地方檢察廳所屬調查官B因涉案被移送，A某和B某被控洩露與李善均相關的毒品案件資訊給記者，調查顯示，A某將仁川警察廳毒品犯罪調查科於2023年10月18日撰寫的調查報告書外流，報告中包含調查對象的姓名、身份、前科和職業等個人資料，而這份報告於2023年12月28日李善均去世隔天被韓媒《Dispatch》公開報導。

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調查官B某則涉嫌致電《京畿新聞》記者，透露相關資訊，李善均涉嫌吸毒的消息於2023年10月19日首次被《京畿新聞》報導，之後有多篇暗示調查對象為李善均的內容，李善均在接受第3次傳喚調查後的第4天，即2023年12月27日，被發現死於首爾鐘路區瓦龍公園附近，京畿南部警察廳自今年1月15日起受理仁川警察廳的請求，展開洩露資訊的調查。

▲▼李善均遺作《寂噤計畫》台灣上映　生前採訪「2兒說很好看」引淚崩。（圖／車庫娛樂提供）

▲李善均遺作《寂噤計畫》即將上映。（圖／車庫娛樂提供）

京畿南部警察廳廳長金奉植召開記者會表示：「6月27日，我們以違反公務秘密洩漏和個人資訊保護法的嫌疑，對1名警察和1名調查官進行了不拘留移送。同時，以涉嫌違反個人資訊保護法的罪名，對4名直接或間接獲取資訊的記者進行了不拘留移送。」

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