顧婕直腸癌四期「肝又長了3顆水泡」！　最新病況曝光：蔓延就去動手術

記者孟育民／台北報導

57歲凍齡教主顧婕，日前經醫生診斷罹患直腸癌第四期，肝臟也發現九顆水泡，5月初才做完第二次電燒手術。她今（8日）透露近況，「我在三個禮拜前回診看報稿，我的肝又長了2、3顆水泡，我的主治醫院很希望我動手術，我說給三個月時間吃牛樟芝，如果水泡消失表示我贏了，不幸蔓延我就去動手術。」

▲顧婕透露身體狀況。（圖／記者孟育民攝）

顧婕坦言不想一直動手術很傷身體，目前醫生尊重她的選擇，「我覺得我沒有嚴重到要化療，我也擔心做了化療體力變很差、食慾變不好，化療以後都沒食慾，我之前住院動了兩次的大手術，把5公分的惡性腫瘤拿掉，前面兩次要清腸胃，但整個都清不出來。」她透露手術大約花了43萬，也有和唐玲交換心得，表示並未有寫遺屬，「我一點都不覺得我會死，我也不覺得我在抗癌，我一點都不覺得我有癌症，醫生說只要他在我一點想不用擔心有生命危險，聽了就有定心丸。」

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▲顧婕樂觀面對病情。（圖／記者孟育民攝）

顧婕2016年與身價10億元的「內衣大王」吳先生離婚，近日又爆出新戀情，對象是她26歲時交往過的男友，因為看見她生病感情又復燃。她今雖然在男友家接受訪問，但避談相關話題，「我現在就很快樂，快樂到我都沒有空去打肉毒。」被問到男友有幫她打氣嗎？她則說：「這些話我不能回答，他人在美國，他去舊金山看他兒子，他把我照顧好就好，如果回診他有空都會陪我。」

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