李帝勳遭觀眾當面大喊「不好看，退票！」　氣氛僵掉全場尷尬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李帝勳與具教煥攜手主演電影《絕地逃生》，兩人近來頻跑戲院宣傳，與影迷近距離接觸，怎料，6日卻發生一段插曲，有觀眾當著兩位主角的面表示「電影不好看，退票！」導致氣氛一度僵掉，所幸李帝勳很快就反應過來笑著安撫「等下退票給你唷」，粉絲雖是開玩笑，但影片掀起瘋傳，韓網認為「玩笑太過火了」，直呼一點都不好笑。

▲李帝勳、具教煥出席電影映後活動，觀眾大喊「退票」，場面一度僵掉。（圖／翻攝自dogdrip論壇）



《絕地逃生》由李帝勳、具教煥領銜主演，兩人過去曾出演張度練的網路節目《Salon Drip 2》，李帝勳掛包票表示：「電影不可能不好看，如果真的覺得不好看，我會首爾林退票給大家的。」這段玩笑話卻在6日發生於電影映後見面會活動上，有觀眾高喊著「電影不好看，退票！」語氣嚴肅，令兩位主角一時沒反應過來。

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▲▼李帝勳雖然馬上笑著表示「好喔，等一下退票給你」，但韓網認為觀眾開玩笑過火了。（圖／翻攝自dogdrip論壇）



從影片來看，李帝勳先是問了「電影有趣嗎？」熟料，觀眾突然大喊「沒有，不有趣」，他先是慌張反問「喔？不好看嗎？那你再看一次就會覺得好看了！」他試著緩解氣氛，只是觀眾繼續喊著「我想退票，在首爾林退票。」但他似乎還沒反應過來，接著回答：「阿，真的嗎？那我等一下退票給你唷！哈哈開玩笑的。」站在一旁的具教煥則是露出不失禮貌的微笑，這段對話被認為氣氛僵掉，引起韓網討論。

▲▼李帝勳與具教煥攜手主演電影《絕地逃生》。（圖／車庫娛樂提供）



粉絲雖是抱著想與偶像開玩笑的心情，但網友多數認為「語氣太強硬了，氣氛很尷尬」、「玩笑過火了」、「感覺李帝勳瞬間不知所措」、「看影片不覺得很好笑」，但也有人緩頰「有看節目《Salon Drip 2》，感覺是真心喜歡李帝勳」。

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