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曾莞婷遇恐怖情人直接放火　安芝儇直趴高有翔身上更麻辣

記者葉文正／台北報導

TVBS全新戀愛談話性節目《小姐姐請回答》，即將在今晚9點首播。曾莞婷：「大家週五晚上都喜歡做些什麼呢？」曾莞婷將帶領小姐姐們從星座下手分析，進而解密各式睡姿，一起在節目現場分享自己遇過哪些「被愛到甩也甩不掉」最窒息的恐怖情人！

▲安芝儇直接羞趴在UNUS高有翔身上。（圖／TVBS提供）

▲安芝儇直接羞趴在UNUS高有翔身上。（圖／TVBS提供）

首集邀請出席的小姐姐有來自韓國的小姐姐安芝儇、抓馬小姐姐小宮、星座小姐姐荳荳、時尚小姐姐安吉以及有氧小姐姐笑笑，同台與特別來賓U:NUS，節目中也特別邀請星座達人艾莉絲老師，現場教大家哪些星座碰不得，並將透露哪三大星座最具潛在成為恐怖情人的排行榜。除了星座，從睡姿竟也可以看出恐怖情人的徵兆！

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▲安芝儇直接羞趴在UNUS高有翔身上。（圖／TVBS提供）

▲曾莞婷欽點人肉抱枕UNUS承佑。。（圖／TVBS提供）

U:NUS當場直接與小姐姐們「上床」進行睡姿大解密。安芝儇害羞選了U:NUS高有翔陪睡，整個人直接往高有翔身上趴，曾莞婷：「我們前面聊那麼久幹嘛，直接玩這趴不是很好？」曾莞婷自己也表示：「我也喜歡抱著東西睡喔！」現場欽點人肉抱枕，由U:NUS承佑出馬，曾莞婷直接開腿劈跨，畫面超級養眼，首集就上演床戲！

節目中曾莞婷分享，曾瞞著前男友半夜出去玩被抓包，前男友原想製造驚喜一秒直接變驚嚇，現場拿出打火機直接放火燒掉原先要送給曾莞婷的禮物娃娃，曾莞婷：「我整個嚇傻，很怕被毀容！」當下就下定決心要跟此男分開。曾莞婷：「遇到不對的人，感情真的相當的內耗，有情緒穩定的另一半，勝過千句萬句我愛妳！」

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