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前「本月少女」Chuu抗戰近2年「確定勝訴」！　前東家上訴遭拒絕

記者張筱涵／綜合報導

前韓國女團「本月少女」成員Chuu針對前經紀公司提起的專屬合約無效訴訟最終獲得勝訴。最高法院第3部（由法官盧正熙擔任首席法官）在27日針對Chuu對Blockberry Creative提出的「確認專屬合約無效」的訴訟上訴審中，維持原告勝訴的原審判決，並以審理不進行裁決確定了該判決。

外送稿用　▲▼Chuu。（圖／翻攝自Instagram／chuuo3o）

▲Chuu。（圖／翻攝自Instagram／chuuo3o）

此前，因收入結算等問題與Blockberry Creative發生糾紛的Chuu在2021年12月對Blockberry提起了這場訴訟。Blockberry於2022年11月以「濫用職權」為由將Chuu從團隊中開除，但Chuu反駁稱並無濫用職權，並指責專屬合約中的收益分配比例不公平。

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在一審中，Chuu方主張：「Blockberry的專屬合約規定若解除合約，所屬公司需支付公司支出的三倍金額作為違約金，並需支付演藝活動預期收入的15%作為賠償金，這給予了過高的賠償責任。」相反，Blockberry則表示：「Chuu在2022年4月簽署了其他合約並展開活動，在此之前還成立了自己的經紀公司獨立活動，因此專屬合約已經失效。」

一審法院支持了Chuu的主張。法院表示：「Chuu的專屬合約是有期限的，因此所屬公司變更並不意味著合約自動失效。」駁回了Blockberry的主張。法院還指出：「從2016年至2021年9月，原告（Chuu）的演藝活動共產生了約8億6000萬韓元的純收益，但根據Blockberry的收益分配條款，原告完全無法獲得結算款。」同時，法院指出：「雖然演藝產業的特性使得發掘和培養新人需要大量的初期成本，但Blockberry的收益分配條款非常不合理，因為無論原告的演藝活動帶來多少收益，只要收益不超過銷售額的40%，就無法獲得結算款。」

法院還以本月少女在出道後收入最高的2019年為例。當時，本月少女創造了約28億8000萬韓元的銷售額，但收益僅為11億1000萬韓元，因此無法獲得結算款。此外，法院指出：「Blockberry將原告在本月少女出道前練習生期間的費用也納入了結算範圍，這使得被告（Blockberry）有充分的可能回收大部分初期成本，因此難以證明這種不平衡是合理的。」

儘管Blockberry對該判決不服並提出上訴，但上訴審和最高法院均認為該判決是正當的，維持了原判。

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