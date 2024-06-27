黃子韜4年不認愛徐藝洋　直播槓上網友：這是一種錯？

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃子韜和旗下女偶像徐藝洋的緋聞傳了四年，4月底更一度爆出求婚成功，不過兩人始終沒有正面回應。而黃子韜27日在直播中，被問到為什麼不認愛，他直接爆氣反問「這是一種錯嗎」，掀起網友熱議。

▲黃子韜、徐藝洋從2020年開始就被傳緋聞。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

黃子韜27日在直播中，看到有網友批他不認愛，回應說道：「這是一種錯嗎？誰定義的你談戀愛，你作為藝人就必須要公之於眾？」他直言，每個人都有自己的生活方式，也沒有人可以任意為他人做定義或貼標籤。

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▲黃子韜在直播中嗆網友。（圖／翻攝自微博）

黃子韜表示，自從回到大陸發展以來，他經歷過太多的謾罵，什麼樣的負面聲音都有，「我如果天天去聽著、看著別人對我的那種摧殘、那種謾罵，然後我去在意、我去被別人定義了他所說的那個樣子，我變得痛苦了，那他們就成功了，我為什麼要去理那種人？」而自己現在都已經31歲了，根本不會再去受外界影響。

▲▼黃子韜4月底曾被傳向徐藝洋求婚。（圖／翻攝自小紅書）

對於藝人究竟要不要公開戀情，黃子韜認為戀愛本來就是私事，「有人去這樣做了，那就去祝他幸福。沒有人去照著他們這麼做，那些人也不是錯，懂嗎？」

黃子韜的直播片段傳開後，有網友贊同他的想法，但也有不少人吐槽「不然呢？一邊談戀愛，一邊吃單身紅利」、「說得好像賺的錢是免費捐贈得來的一樣」、「那為什麼之前要否認呢？有本事就一直不聞不問啊」、「你不公開不就是因為怕粉絲脫粉自己掙不到錢嗎」。