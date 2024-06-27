林柏宏到機場「發現忘帶護照」被經紀人罵！　帶師弟見世面：記者善良又溫柔

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏去年底從「公司唯一的藝人」晉升為師兄，他27日和師弟、年僅21歲的鮮肉演員許碩廷一同出席行李箱品牌活動。當天下午氣溫逼近35度，兩人穿著長袖西裝，讓林柏宏對許碩廷笑說：「你應該是第一次參加這樣的活動，也是參加過最熱的活動。」

▲林柏宏（右）和師弟徐碩廷（左），一同出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

提到旅行的經驗，曾出版澳洲公路旅行遊記的林柏宏，透露旅程中總是會有意外的驚喜。像是在那趟澳洲的旅行中，一行四人本來是想租露營車，卻意外出了差錯，只能借到一台相當迷你的小客車。他說：「全程坐在被夾住的位置，身旁有一大一小行李箱，非常印象深刻。」

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▲林柏宏曾在赴海外工作時，到機場才發現忘記帶護照。（圖／記者林敬旻攝）

然而他出過最大的包，是有次要去海外工作，到了機場才發現忘記帶護照。話說到此，林柏宏看了一眼經紀人，開玩笑說：「講到這件事，她（經紀人）又要罵我了！」而最後解決辦法，只能緊急改成下午的班機，然後衝回家拿護照。林柏宏強調：「千萬不要像我一樣，最後一刻才收行李，很容易有這種意外。」

▲鮮肉演員徐碩廷首次出席品牌活動，師兄林柏宏「有提醒」。（圖／記者林敬旻攝）

許碩廷首次參加品牌活動，他透露，師兄林柏宏先前有稍作提醒，「有教我怎麼跟大家說話，主要是鼓勵，要我不要害怕、不要緊張。」林柏宏則開玩笑說，有先對師弟說，記者們「善良、溫柔、可愛、大方，還會去看《愛的噩夢》。」完美示範如何做公關以及替作品宣傳。