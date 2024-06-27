ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林柏宏到機場「發現忘帶護照」被經紀人罵！　帶師弟見世面：記者善良又溫柔

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏去年底從「公司唯一的藝人」晉升為師兄，他27日和師弟、年僅21歲的鮮肉演員許碩廷一同出席行李箱品牌活動。當天下午氣溫逼近35度，兩人穿著長袖西裝，讓林柏宏對許碩廷笑說：「你應該是第一次參加這樣的活動，也是參加過最熱的活動。」

▲徐碩廷、林柏宏出席Samsonite品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏（右）和師弟徐碩廷（左），一同出席品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

提到旅行的經驗，曾出版澳洲公路旅行遊記的林柏宏，透露旅程中總是會有意外的驚喜。像是在那趟澳洲的旅行中，一行四人本來是想租露營車，卻意外出了差錯，只能借到一台相當迷你的小客車。他說：「全程坐在被夾住的位置，身旁有一大一小行李箱，非常印象深刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林柏宏出席Samsonite品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏曾在赴海外工作時，到機場才發現忘記帶護照。（圖／記者林敬旻攝）

然而他出過最大的包，是有次要去海外工作，到了機場才發現忘記帶護照。話說到此，林柏宏看了一眼經紀人，開玩笑說：「講到這件事，她（經紀人）又要罵我了！」而最後解決辦法，只能緊急改成下午的班機，然後衝回家拿護照。林柏宏強調：「千萬不要像我一樣，最後一刻才收行李，很容易有這種意外。」

▲徐碩廷出席Samsonite品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲鮮肉演員徐碩廷首次出席品牌活動，師兄林柏宏「有提醒」。（圖／記者林敬旻攝）

許碩廷首次參加品牌活動，他透露，師兄林柏宏先前有稍作提醒，「有教我怎麼跟大家說話，主要是鼓勵，要我不要害怕、不要緊張。」林柏宏則開玩笑說，有先對師弟說，記者們「善良、溫柔、可愛、大方，還會去看《愛的噩夢》。」完美示範如何做公關以及替作品宣傳。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

孟加拉男淺池表演跳水　重創脖子頸部骨折喪命

推薦閱讀

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

Bruno Mars「預售即秒殺」高雄5萬票被搶光！　主辦緊急宣布加場

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐爆登「成人平台直播」！　SWAG證實：下周合體陳沂

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了！　喜曬超音波：年底見

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」！她整晚失眠奔機場：很擔心

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

靠《海角七號》爆紅　53歲小應無預警宣布「退出演藝圈改當工程師」

T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林柏宏, 許碩廷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 螢幕CP扛壓力！李子森、杜忻恬錄影「空檔奔醫院打8針」喉嚨消腫繼續唱
  2. 夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣
  3. 巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆
  4. 林柏宏到機場「發現忘帶護照」被經紀人罵！　帶師弟見世面：記者善良又溫柔
  5. 訪問／人氣日團被機場「拉到小房間」　美國海關突拿紙故事超展開
  6. 《哈利波特》影集敲定導演！J.K羅琳親監督　確定「採用全新卡司」
  7. 張學友無預警推出新歌！「作曲人是謝霆鋒」
  8. Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」　未來動向經紀人回應了
  9. 糗！丁噹唱一半「歌迷竟當眾睡著」　還差點跌下椅子
  10. 北影頒獎嘉賓全公開！柯佳嬿、謝欣穎同場　林心如、許瑋甯力挺助陣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366