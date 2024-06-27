T-ara芝妍2年婚姻驚爆破滅！教練直播爆料：聽說離婚了　震撼韓網

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星T-ara芝妍於2022年12月嫁給棒球員黃載均，男方霸氣宣言「只要她想做的事都可以去做」，兩人婚後不時會透過頻道放閃，感情甜蜜蜜。怎料，這段2年不到的童話婚姻，竟在25日傳出離婚消息，「最強棒球教練」李光吉突在直播裡提到「你知道黃載均離婚了嗎」，他誤以為當時已經進廣告，沒想到整段播出，震撼整個體育界與娛樂圈。

▲T-ara芝妍2年婚姻驚爆離婚。（圖／翻攝自芝妍IG）



李光吉25日以棒球解說員身份受邀出演KNN廣播直播節目，他與夥伴閒聊「你知道黃載均離婚了嗎，等等再聊，我也是從局長那裡聽來的」，當時節目正處於廣告時間，沒想到這整段話在直播上照常播出，此話一出馬上引起騷動，很快就在網路上瘋傳。

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▲教練李光吉在直播失言釀禍。（圖／翻攝自KNN官網）



T-ara芝妍、黃載均結婚不到2年驚爆離婚，對此，芝妍方面馬上澄清「不是事實」，黃載均公司則低調回應「個人私生活無法確認」，夫妻倆都否認婚變一事，但還是難改輿論風向，更有網友挖出芝妍最近手上沒戴婚戒。

▲芝妍否認離婚，但她被網友挖出6月照片沒戴婚戒。（圖／翻攝自芝妍IG）

教練李光吉直播失言釀禍，他隨即致歉：「是我的錯，我誤會了，是從新聞上看到然後就去直播了，我也沒確認過事情，為了向黃載均解開誤會有聯絡對方。」強調不知情直播全播出去了，正式向夫妻倆致歉。

T-ara成員芝妍（又譯，智妍）2022年12月風光嫁作人妻，老公是棒球團KT巫師34歲隊長黃載均，好友IU為她獻唱祝歌，她婚後則開啟了個人頻道，不時放閃新婚生活，但也曾經提過結婚後很空虛又慌，坦言幾乎所有工作邀約都沒了。沒想到，她與老公結婚不到2年，卻因前輩教練失言釀出離婚風波，夫妻近況在韓熱議中。