少女時代孝淵要來了！　7月林口開唱「還有其他二代團」

記者蔡琛儀／台北報導

睽違3年，少女時代成員孝淵要來台灣了！孝淵2021雖來台參加台南跨年演唱會，但因疫情關係採線上演出，粉絲無緣現場親自欣賞她的演出，如今孝淵確定將出席7月的「ONE TONE CONCERT 」拼盤演唱會，想必會讓粉絲都興奮不已。

▲孝淵七月來台。（圖／勁維肯創意提供）

ONE TONE CONCERT 以獨特的音樂氛圍和頂尖的表演陣容著稱，本次更邀請『韓國導演及視訊組』操刀為演唱會進行視覺與演出製作，標榜在台灣也看得到韓國製作的音樂節，而此次孝淵的加入更是為演出增添了無限亮點，作為少女時代的核心成員之一，孝淵以其卓越的舞蹈實力和超強的舞台掌控力在全球擁有眾多忠實粉絲，她的到來無疑會讓整場演出掀起一陣狂熱浪潮。

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演唱會主辦方表示，孝淵不僅會帶來多首人氣金曲，更準備特別的舞台表演，為台灣的粉絲獻上難忘的視聽盛宴，演唱會將於年7月20、21日在國立體育大學綜合體育館舉行，首日將以全二代團陣容為賣點，公布孝淵等五組藝人，帶給大家滿滿二代團回憶歌曲，第二日則請到七組韓國饒舌歌手，包括pH-1、KID MILLI、CAMO、IIIBOI、KEEM HYO-EUN、DON MALIK，炸翻全場。