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林柏宏求學遭變態強制「看他當面尿尿」　下意識反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

林柏宏今（26）日出席台劇《都市懼集》媒體聯訪，談及自己曾經遭遇過的恐怖經歷。他坦言小時候曾遇過露鳥的變態，可怕的過程讓全場聽完都倒抽一口氣。

▲▼林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉，台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林柏宏出席台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

談到露鳥俠，一向笑臉迎人的林柏宏坦言自己也曾遇到過，表示自己在小學時和一群同學在玩，其中有男有女，沒想到有一名成人男性上前搭話，要求同學們圍成一圈，由於對方情緒激動且疑似精神有問題，只要有人移動或是有離開的動作，對方就會大聲尖叫，於是在場所有人都不敢輕舉妄動。

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▲▼林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉，台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲林柏宏談及童年噩夢。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，陌生男子整頓好林柏宏與同學們的秩序後，便掀開外衣，當著所有小學生的面「開始尿尿」，嚇壞了的學生們見狀只能四處尖叫逃竄。回想起當時的情景，林柏宏表情凝重，表示自己雖然趕緊逃離，但仍見義勇為地對著陌生男子大喊「你不可以這樣」，下意識仍想要保護其他同學，可怕的經歷讓全場都嚇了一跳。

▲▼林柏宏、黃河、曾沛慈、謝麗金、曾少宗、江宜蓉，台劇《都市懼集》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台劇《都市懼集》將在7月12日播出。（圖／記者湯興漢攝）

最新台劇《都市懼集》被稱為「沒有鬼的恐怖故事」，全劇6集共34個極短篇、78名演員，集結金馬金鐘帝后陣容。將於7月12日於CATCHPLAY+影音平台正式首播。

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