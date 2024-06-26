《角頭》龍天翔爛醉推警「經紀人急出面道歉」！　還原失控衝突過程

記者田暐瑋／綜合報導

資深藝人龍天翔近期演出電影《角頭》，25日晚間喝醉，搭計程車時不願支付420元車資，與司機發生爭執情緒失控，員警趕至現場處理時，甚至動手推擠員警，帶回派出所保護管束。龍天翔酒測值高達1.06毫克，經紀人26日也代為道歉，並解釋龍天翔前一晚失控原因。

▲龍天翔失控推警。（圖／翻攝自龍天翔臉書）



龍天翔出道多年，多飾演反派角色，是觀眾相當熟知的演員，近期更在《角頭》中軋一角，如今卻酒後鬧事，據《自由時報》報導，經紀人26日代替他對外道歉，表示前一晚是因喝太多，拒絕朋友送，想自己搭車回家，才發生這起誤會，而龍天翔目前因酒精影響尚未清醒，還聯絡不上人。

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▲龍天翔25日晚間9時許酒醉搭乘計程車返家 。（圖／記者陸運陞翻攝）

龍天翔因身上沒錢支付420元車資，於是與黃姓司機發生口角，甚至出言辱罵，妻子得知後，才出面拿錢把車資給司機，警方也到場處理，但龍天翔對員警動手並咆哮，員警反擊並且將他壓制在地，多名員警扛著呈「大字型」的龍天翔到警車旁，再扶他站起來進警車，龍天翔還問「你們線不能剪掉嗎」，員警反問「什麼線」，接著表示「回去再幫你剪」。

▲龍天翔失控推警。（圖／翻攝自龍天翔臉書）



事件發生後，龍天翔的不當行為和被警方壓制帶走的畫面迅速在網路上流傳，引起關注，經紀人當時接獲通知後，立刻趕往派出所處理後續事宜，並在晚間11時許將龍天翔接回住所。