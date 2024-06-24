楊銘威同框舒華「被認成柯震東」！　無辜躺槍：生活不健康老得快

記者高語璠／綜合報導

柯震東前陣子迎來33歲生日，邀請一票好友吃飯慶生，包括楊銘威、方志友、賈靜雯、陶晶瑩等人，同場的還有(Ｇ)I-DLE成員舒華。照片曝光後，在各個社群掀起討論，其中一名大陸網友甚至將楊銘威誤認成柯震東，消息傳回到台灣後，隨即釣出楊銘威夫婦現身回應。

▲有網友把楊銘威誤認成是柯震東。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms、kaikaiko）

一名大陸網友日前發文，以「柯震東怎麼長成這樣了」為標題，內容寫下果然生活不健康老得快。不過，仔細一看，這名網友似乎把楊銘威和柯震東給搞錯了，在文中hashtag標註「#柯震東 #葉舒華 #明星」，沒見到楊銘威的名字出現在裡頭。

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▲楊銘威與舒華的合照讓網友錯認。（圖／翻攝自小紅書）

事後，台灣網友將這則貼文轉貼在Threads上，結果意外釣出楊銘威回應「果然健康很重要」，老婆方志友也跑來留言「沒有啦，柯震東真的不是我老公」，其他網友見狀紛紛表示「楊銘威最終扛下所有」、「有夠好笑，楊銘威問號，柯震東問號」、「楊銘威什麼都沒做，卻受傷了」。

▲楊銘威、方志友現身留言區回應。（圖／翻攝自Threads）