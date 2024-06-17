王瞳朝聖張學友「座位竟連結艾成」　聽定情曲爆哭：完成我與你的約定

記者張筱涵／綜合報導

王瞳16日前往朝聖張學友演唱會，進場發現座位號碼和艾成發生了巧合，忍不住感嘆「這機率到底…」這次又聽見〈我真的受傷了〉馬上就哭出來，但對她來說這次完成了一個和丈夫的約定，內心滿滿的觸動。

▲王瞳和艾成2020年結婚。（圖／翻攝自Facebook／李明依）



王瞳16日在朋友邀請下前往張學友演唱會，一看到座位竟然是8排17號，巧妙連結艾成的忌日（2022年8月17日），馬上就拍下來感嘆：「這機率到底…」

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▲王瞳正好坐在8排17號。（圖／翻攝自Instagram／hitomiwu）



而在演唱會開始後，王瞳看著整體表演燈光、樂團、舞台、編舞和視覺的用心，聽到張學友道歉是滿滿的心疼，感嘆歌手真的不容易：「聽到了很多人生主題曲，〈我真的受傷了〉秒哭耶！〈一路上有你〉也是滿滿的觸動，張學友，友（有）完成了一個我與你的約定。」

王瞳會這樣說其實也是和艾成有關，他們主持《新兵進行曲》相識，被對方自彈自唱一曲〈我真的受傷了〉擄獲芳心，陸續開始約會培養感情升格成情侶，他們還曾組過樂團表演，充滿美好回憶。

▲王瞳發文。（圖／翻攝自Threads／hitomiwu）