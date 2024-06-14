YTR卡特「新疆旅遊」遭疑收錢拍片！曬1年前機票訂單：覺得很不舒服

記者陳芊秀／綜合報導

百萬網紅波特王12日聲稱大陸即將邀請台灣網紅免費去旅遊拍片，影響到近期發大陸旅遊片的網紅被質疑。YTR卡特被捲入質疑風波，14日發文：「覺得很不舒服。」

▲YTR卡特拍攝新疆旅遊系列，遭網友列名質疑。（圖／翻攝自YouTube）

卡特曬出2023年的成都飛新疆機票訂單，還有與導遊的對話截圖。距離他上次前往四川和新疆旅行已經將近一年，當時機票是自己用信用卡里程兌換的。他強調，如果真的有收錢拍片，完全可以刷卡購買機票並報帳，不需要動用自己的點數兌換，「用自己的點數兌換，是金牛座的小資精神呀」。

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▲卡特PO出1年前機票訂單。（圖／翻攝自threads）

此外，卡特公開前往新疆旅行的細節。他這次旅行是臨時決定的，機票是在出發前兩天在網上買的，並且為了這趟旅行，還自己去找導遊報價，甚至與導遊討價還價，如果這次旅行是收錢拍片的話，他不會這麼費心。他在旅行中還經歷了一場車禍，「有收錢的話可以剪入這種片段嗎？」

▲卡特曬出與導遊對話。（圖／翻攝自threads）

卡特呼籲網友不要憑空揣測和斷定別人，沒有實際證據就不應該隨意指控，「我就只是個單純拍片以及分享旅遊生活的人」。