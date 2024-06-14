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《天才衝衝衝》答太順「遭質疑早就套好」！　凱希喊冤：每次都實戰

記者張筱涵／綜合報導

凱希是《天才衝衝衝》的固定主持人，在節目中的接龍、造詞和答題環節展現了超強反應和深厚實力，但近日卻被網友質疑節目「套好答案」，對此特別發文回應。

外送稿用　▲▼徐凱希Cathy。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐凱希Cathy）

▲凱希在《天才衝衝衝》有亮眼表現。（圖／翻攝自FACEBOOK／徐凱希Cathy）

凱希13日表示在《天才衝衝衝》相關影片下看到網友留言，遭質疑節目是套好的且她的回答全是事前背好的，喊冤澄清：「實在是冤枉啊大人，我們每次猜題都是實戰，如果是套好的我是沒辦法演出思考過程的喔，因為我演技沒那麼好。」

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粉絲對於這樣的質疑表示不贊同，留言支持鼓勵「你很棒，每次被說聰明被賦予過關重任時，都是很謙虛的接下挑戰」、「太聰明也有罪，哭哭爹斯」。凱希則回「但還是很多人說我很自大，我還是有好好反省」、「我覺得聰明形象其實很負面耶」。

另外，凱希在《狼人殺》也有亮眼表現，其他網友也都說「會這樣講的就是沒看過你在別的節目玩狼人殺」、「應該是指因為妳在狼人殺反應超快、邏輯也很好，所以在天才衝衝衝才更不可能是套好的，是稱讚的意思」、「凱希是真的很聰明又可愛，怎麼有人會懷疑」。

▲▼凱希。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）▲▼凱希。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）▲▼凱希。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

▲凱希發文和回應網友。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

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