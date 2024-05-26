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SJ厲旭迎娶4年女友Ari！馬東石、MBLAQ天動同日結婚　韓星4對CP完婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior成員厲旭3月底無預警宣布結婚，即將在26日將交往4年的女友Ari娶進門，婚禮並未對外公開，小倆口預計在首爾某地低調舉辦婚禮。5月26日不只厲旭與Ari迎來人生大事，影星馬東石與妻子藝正花也在同日選擇補辦婚禮，另外還有MBLAQ成員天動與未婚妻MIMI也在本日結婚，以及歌手金民雨宣布再婚，26日迎娶圈外女友，一日共有4對情侶檔修成正果，演藝圈充滿幸福粉紅泡泡。

▲厲旭與未婚妻Ari將於24日舉辦婚禮。（圖／翻攝自厲旭、Ari Instagram）

▲厲旭與未婚妻Ari將舉辦婚禮。（圖／翻攝自厲旭、Ari Instagram）

Super Junior成員厲旭與Ari的婚禮將於26日進行，兩人自2020年9月認愛，交往了4年的時間終於要步入禮堂，婚禮預計只會邀請雙方家人、親戚、好友們出席，以非公開方式進行，Super Junior隊友們以及圈內名人好友們預計也都會參與他的人生大事。

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▲▼ 馬東石結婚3年藝正花IG只追蹤妻子！　「還給老婆浪漫婚禮」5月首爾娶妻。（圖／翻攝自馬東石、藝正花IG）

▲馬東石結婚3年藝正花IG只追蹤妻子，26日還給老婆浪漫婚禮。（圖／翻攝自馬東石、藝正花IG）

馬東石與妻子藝正花（正名：芮貞和，예정화）早在2021年登記結婚，只是當時礙於疫情無法辦婚禮，直到近日才終於傳出好消息，他預計在5月26日舉辦婚禮，還給妻子一個浪漫儀式，屆時圈內眾好友都將到場祝賀。

▲▼天動、MIMI於26日結婚。（圖／翻攝自天動IG）

▲天動、MIMI於26日結婚。（圖／翻攝自天動IG）

團體MBLAQ出身的男星天動於綜藝節目《Sencond House》中與女團gugudan出身的MIMI高調認愛，獲得祝福。他當時透過節目求婚，兩人認愛後樂於分享未婚夫妻日常生活，並PO出婚紗照讓歌迷聞香，婚禮日期訂於5月26日，而他的親姊姊為女團2NE1出身的Dara（Sandara Park）也會到場，令婚禮更星光熠熠。

▲▼ ▲▼SJ厲旭迎娶4年女友Ari！馬東石、MBLAQ天動同日結婚　韓星4對CP完婚。（圖／翻攝自金民雨臉書）

▲金民雨熬過喪妻之痛再婚。（圖／翻攝自金民雨臉書）

還有歌手金民雨在2017年喪妻，他後來走出離別之痛，宣布再婚圈外人時獲得歌壇眾人士祝福，他介紹未婚妻是認識很久的朋友，「對於女兒來說，她就像是姐姐般的媽媽」，夫妻倆會努力好好生活下去，並選擇於5月26日舉辦婚禮，獲得滿滿祝福。

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SJ厲旭, SJ, 厲旭, Ari, 馬東石, MBLAQ, 天動, MIMI

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