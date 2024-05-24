賀軍翔人正在拍戲　經紀人「晚點問細節」：現在打擾會影響劇組

記者張筱涵、葉文正／綜合報導

藝人賀軍翔今（24日）爆出家中遭搜索，且手機也被查扣，目前詳細案情仍待釐清，疑似與過往的酒店有關。對此，賀軍翔經紀人第一時間表示完全不知情，自己尚未了解狀況，加上賀軍翔正在拍新戲，「他工作中，現在打擾的話會影響劇組。」因此晚點才會詢問他細節部分。

▲賀軍翔住處遭搜索。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賀軍翔住家遭搜索、手機也遭查扣，台北地檢署證實他被提告，這次搜索疑似與賀軍翔去年被葛斯齊爆料喇舌酒店妹有關，當時他曾發出聲明否認。