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鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」　前天才通話：他在警局認是馮語婷

記者蔡宜芳／綜合報導

「新一代女戰神」馮語婷因被鳳梨（吳泓逸）提告，其真實身份也引發高度關注。在她23日發出無碼正面照和不自殺聲明後，鳳梨稍早再度開砲，痛批高姓男子拿單親媽媽苦肉計當擋箭牌，「一個砸波囝（男子漢），你敢做不敢當！」

▲▼鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」：他在警局認是馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、鳳梨 吳泓逸）

▲「馮語婷」被鳳梨指控幕後是一位高姓男子在操作。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、鳳梨 吳泓逸）

鳳梨在貼文中指出，馮語婷一直到前一晚都還堅持自己是冤枉的，「然後拿蝙蝠俠來比喻說不會因為被發現就消失…其實你不消失才是最好，讓一切有跡可循。」鳳梨堅持「馮語婷」就是高姓男子，並爆料對方「婚後在外行為糟糕」、「資金盤的事影響很多人」，嚴肅反問：「既然媒體都把你寫為『網紅馮語婷』，那麼我想你的一切行為也是可受社會公評的，對吧？你這樣天天罵人詐騙的人，自己卻疑似吸金首腦…你自己都不覺得很可笑嗎…？」

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▲▼鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」：他在警局認是馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨稱高男就是「花小武」，對方疑為吸金首腦。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

鳳梨透露，他在前天晚上曾與高姓男子通過電話，「我要給你機會，而你卻是一回去馬上關版逃避。」他更沒想到，對方在警察局已經承認自己就是「馮語婷」，但轉頭卻讓一位單親媽媽用苦肉計當擋箭牌，試圖扭轉風向，「我現在就在這跟你預告，我一生監督你一人，直到你跟我之間有個結果為止。」

▲▼鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」：他在警局認是馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨曬出傳票。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

此前，名為「凱斯」的女子透過馮語婷的社群公開自拍照，表示自己就是「馮語婷」，並稱之所以選擇使用化名，是為了保護家人隱私。她透露，自己和助理（高男）長期受到威脅恐嚇、肉搜，「任何與論批評我都可以接受，承擔公眾人物之重，但如果越界，我會走司法途徑，假帳號我也一律不回答及刪除。」並發出不自殺聲明。

▲▼鳳梨轟高男「拿單親苦肉計來擋」：他在警局認是馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲馮語婷帳號23日發出不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

【鳳梨全文】

馮語婷=高ＯＯ=花小武
柔弱嬌羞的…痾…40出頭歲摳腳大叔…
到昨天深夜都還堅持自己是冤枉的…
然後拿蝙蝠俠來比喻說不會因為被發現就消失…
其實你不消失才是最好，讓一切有跡可循，
當你義正嚴詞站在道德制高點評論別人射後不理以及詐騙時，
你有沒有想過你在婚後在外的行為是不是一樣糟糕？
你有沒有想過你前陣子資金盤的事影響了多少人？
既然媒體都把你寫為「網紅 馮語婷」，
那麼我想你的一切行為也是可受社會公評的，對吧？
你這樣天天罵人詐騙的人，自己卻疑似吸金首腦…
你自己都不覺得很可笑嗎…？
照片中的模特（凱斯）出來發文說被肉搜造成困擾，
你們自己有沒有想過自己過往肉搜多少人造成人家的困擾?
你們整天在網路上聲稱自己是馮語婷且真有其人，
然後找一個模特（凱斯信貸主任）負責拍照露腿，
這樣的行為算不算欺騙公眾？
我前天晚上跟你通電話就跟你講得很明白了，
我要給你機會，而你卻是一回去馬上關版逃避，
今天又做了我最不欣賞的事情，
一個砸波囝，你敢做不敢當，在警察局承認馮語婷就是你，結果還讓一個單親媽媽用苦肉計出來擋，
想要試圖扭轉風向，
我現在就在這跟你預告，
我一生監督你一人，
直到你跟我之間有個結果為止。

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鳳梨, 吳泓逸, 馮語婷

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