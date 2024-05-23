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快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！認了是單親媽媽　本名發不自殺聲明

記者劉宜庭／綜合報導

馮語婷被外界封為「新一代女戰神」，近日真實身分引發外界揣測，她今（23日）首度公開無碼正臉照，坦承本名為「凱斯」，為了保護家人隱私才會選擇使用化名，「我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽。」她也強調，絕未用馮語婷這個名字做違法的事，同時發出不自殺聲明。

▲快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！認了是單親媽媽　本名發不自殺聲明 。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲馮語婷首曝無碼正面照。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

馮語婷去年指控鳳梨（吳泓逸）害女子墮胎，被對方告上法院，雙方日前也到地檢署出庭對質。由於男方頻頻控訴她是「高姓夫婦操作的虛擬人物」，她先前澄清高先生只是助理兼友人，並無婚姻關係。

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▲▼鳳梨赴地檢「曝光馮語婷真面目」。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨近日到地檢署出庭，並拍下馮語婷的身影。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

對於外界質疑真實身分，馮語婷今首度公開本名和正臉照，「我就是馮語婷本人，本名凱斯，馮語婷這個名字其實只是一個意識形態，單純只是不想讓自己曝光，同時保護我愛的家人，所以才堅持是本名。」她坦言，「我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽，所以當初才會協助me too，這件事情希望為這個社會發聲。」

▲▼馮語婷 。（圖／翻攝馮語婷臉書）

▲馮語婷照片從不露臉，因此也經常引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲馮語婷過去PO照片時從不露臉，因此也經常引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

文中，馮語婷寫道：「起初跟陳三斤會打鳳梨，也是鳳梨本身有做了不好的示範，但後來我察覺其實陳三斤人品極度不佳，鳳梨反而是願意承認錯誤，所以也就沒有繼續了。」她強調，絕沒有用「馮語婷」這個名字做違法的事，也沒有偽造身分證。

馮語婷透露，自己和助理長期受到威脅、恐嚇、肉蒐和濫訴，「如果我今天沒勇敢面對，那只會讓想要我消失的人得逞，任何與論批評我都可以接受，承擔公眾人物之重，但如果越界，我會走司法途徑，假帳號我也一律不回答及刪除。」並在文末發出不自殺聲明。

【馮語婷全文】

我就是馮語婷本人 本名凱斯
馮語婷這個名字其實只是一個意識形態
單純只是不想讓自己曝光
同時保護我愛的家人
所以才堅持是本名
如大家所知道因為我宿敵很多
我就是個單純看不過去社會亂象的單親媽媽
所以當初才會協助me too
這件事情希望為這個社會發聲
起初跟陳三斤會打鳳梨
也是鳳梨本身有做了不好的示範
但後來我察覺其實陳三斤人品極度不佳
鳳梨反而是願意承認錯誤
所以也就沒有繼續了
我絕對沒用馮語婷這個名字
做出任何違法事情
也沒偽造身分證之事
關於我的任何爆料
在非抹黑情況下我都可以說明
因為我跟助理受到長期威脅、
恐嚇甚至被濫訴
尤其是助理全家早就都被肉搜
如果我今天沒勇敢面對
那只會讓想要我消失的人得逞
任何與論批評我都可以接受
承擔公眾人物之重
但如果越界
我會走司法途徑
假帳號我也一律不回答及刪除
「不自殺聲明」：
在此期間，我的生命或身體
如果受到任何傷害，
都不是出自於我本人的意願，
如果發生意外，希望檢警單位詳查。

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