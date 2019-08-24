女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

記者潘慧中／綜合報導

大根（黃亮鈞）以模仿、搞笑為人所知，，一路爬到現在成為《麻辣天后傳》的助理主持人，近日難得談起感情事，他透露自己曾戴過綠帽，本來想親自接送女友，卻意外目睹心碎畫面，一路跟車讓他越看越痛心，「真的不要給驚喜。」

▲大根得到慘痛教訓：「真的不要給驚喜。」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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大根大學談戀愛的時候，剛開始還沒錢買摩托車，後來爸爸買了一台機車送他，迫不及待想親自接送在西門町飲料店上班的女友，為了要給對方驚喜，他算準女友的下班時間抵達店門口，「但是已經有人在等她下班了。」

▲大根曾慘戴綠帽。（圖／翻攝自Instagram／daikon_0909）



親眼目睹女友上別人的摩托車，大根因為好奇那個男生的真實身份，一路騎車尾隨，也不敢故意停在對方旁邊等紅燈，跟了一段路，「看著看著就覺得很心酸，因為她的手就這樣摸摸摸摸摸…摟上去了。」

▲大根目睹女友跟別的男人摟摟抱抱。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



大根原本還安慰自己那可能是女友的家人，但事後一問之下，女友直接講開：「不喜歡你了。」回想起此事，他透露那陣子真的很難過，也苦勸大家千萬別亂給驚喜，現場來賓也心有戚戚焉地說：「小心驚喜變驚嚇。」