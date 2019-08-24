Albee范乙霏「水手制服」狂露鉛筆腿！　《玩很大》牽手被拍…張立東哭臉給警告

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美、反應機智，成為不少綜藝節目的常客，她近日再度受邀參加《綜藝玩很大》，換上學生妹制服露出鉛筆腿，其中一張和陳漢典的牽手照卻意外引來緋聞男友張立東哭哭臉說：「就跟你說了放手！」

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▲《綜藝玩很大》最近南下嘉義出外景。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi、xiuhui793）



《綜藝玩很大》最近南下嘉義出外景，黃隊小隊長是陳漢典，Albee、米恩綺和Wish（朱宇謀）是成員，黑隊除了小隊長小鬼（黃鴻升），余祥銓、伊伊（陳伊）和楊繡惠則是他的隊員，陣容引發一票網友超期待。

▲《綜藝玩很大》上傳男女成員的互動照。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



可能是為了遊戲的關係，所有女成員清一色換上學生制服，純白水手服搭配深藍百褶短裙，雪白美腿站一排，Albee忍不住笑說：「制服妹子VS.不涼（應是『良』）少年？嘉義玩很大，這次究竟是戀愛巴士還是失速列車呢？」

▲▼Albee和伊伊都被蚊子攻擊了。（圖／翻攝自Instagram／albeefin、bobeyiyi）



辛苦的是，Albee這次出外景飽受蚊蟲所擾，「防蚊液根本沒有用，已經噴掉半罐了。」從大腿到小腿被叮了好多個紅腫小包，「各種腿劫是不是，北斗七星」，附上4個沮喪的表情符號，心情滿是無奈。伊伊也PO出腋下被叮的照片說：「今天外景去了很多小黑蚊的地方，穿長褲包緊緊、手臂噴滿防蚊液，回家才發現原來腋下被攻擊了。」讓人窺見明星出外景辛苦的一面。