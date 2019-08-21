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邱琦雯開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

▲王瞳和邱琦雯槓上。（圖／鏡週刊提供）

▲王瞳和馬俊麟的婚外曖昧情連燒好幾個月，王瞳好說歹說就是洗不清嫌疑。《大時代》女星邱琦雯因誤會自己是王瞳口中「亂講話」的女星，竟直接飆罵五字經。（左圖本刊資料照，右圖翻攝自邱琦雯臉書）

圖文／鏡週刊

王瞳最近台上台下都成了8點檔女主角，除了和已婚的馬俊麟傳出不倫曖昧情外，和男友艾成也頻傳情變，劇情撲朔迷離之際，哪知同劇女星邱琦雯又來參一角，有讀者爆料，個性直接的邱琦雯，日前用語音訊息訐譙王瞳，還痛罵她「下三濫、妳算什麼咖」，甚至連五字經髒話都搬出來。

王瞳和合作《大時代》的馬俊麟傳出假戲真做，起因是馬俊麟老婆梁敏婷在臉書影射王瞳介入婚姻，王瞳還被控訴，曾經和馬俊麟在片場共浴「四腳獸」，但王瞳趕緊撇清，是因為看到馬俊麟在臉盆清洗假血漿，自己好心幫他拿蓮蓬頭，還指出「知道是誰在亂說，當時只有那個女演員看到」，沒想到這句話，讓邱琦雯氣得狂飆王瞳。

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▲王瞳和邱琦雯槓上。（圖／鏡週刊提供）

▲馬俊麟之前常常和老婆梁敏婷曬全家福，卻陷入婚變疑雲。（翻攝自馬俊麟臉書）

挨罵下三濫　長輩被問候

王瞳這樁比八點檔還灑狗血的愛情倫理劇牽扯範圍愈來愈廣，據悉，邱琦雯發飆是她對號入座，誤認為王瞳的「知道是誰在亂說」，是在影射自己，於是在臉書連發兩篇文開炮。

據悉，邱琦雯甚至找上王瞳對質，用語音訊息臭譙王瞳好幾分鐘，對話內容不堪入耳，除了罵王瞳「下三濫、妳算什麼咖」之外，甚至連五字經「 ××娘××」都出來了，平白沒事被問候長輩，連王瞳身邊的工作人員都看不下去了，紛紛為她叫屈。

▲王瞳和邱琦雯槓上。（圖／鏡週刊提供）

▲王瞳（前中）和邱琦雯（前右）合作《大時代》，兩人私下無交情，但據爆料，邱琦雯很愛跟王瞳比排場。

王瞳身邊人透露，王瞳私下跟邱琦雯根本沒交集，不解為何邱琦雯會這樣三番兩次，將矛頭對準她。

此外，也有人爆料，邱琦雯不只針對王瞳，之前《大時代》江祖平戲分吃重的時候，邱琦雯就愛跟江祖平比戲分、比排場、比衣服，隨著江祖平淡出《大時代》，邱琦雯就開始處處和王瞳比較，這次看到王瞳捲入不倫戀風暴，竟也跑來踩一腳。

公司封口令　保住女主角

除了被邱琦雯痛罵之外，令人頭痛的，當然還是馬俊麟的老婆。據悉，為了避免刺激有產後憂鬱症困擾的馬妻，王瞳已經被公司下達了封口令，要她對於此事不需要做太多解釋，雖然這件事沒有影響到王瞳女主角的地位，還是得慎重處理，反而是緋聞男主角馬俊麟，也被下令，需要先把家事處理好，不然就有可能被冷凍。

對此，邱琦雯的經紀公司表示，整件事情已經落幕，不再做任何回應。

▲王瞳和邱琦雯槓上。（圖／鏡週刊提供）

▲王瞳和艾成頻爆分手，但艾成又多次跳出來力挺王瞳，讓人看不清狀況。

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