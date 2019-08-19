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護家萌友潛入同志團體搞破壞！直男導演「真實經歷」結局感動反轉

▲▼《萌友來找碴》。（圖／可樂電影提供）

▲《萌友來找碴》護家萌友潛入同志團體！（圖／可樂電影提供）

記者林映妤／台北報導

影史「最歧視」的同志電影《萌友來找碴》改編自美國直男導演親身經歷的恐同故事，首部劇情長片於國際酷兒影展首映就一鳴驚人，電影罕見從教會及反同團體視角展開，宛如《她的錯誤教育》翻轉版，是同志婚姻元年最「沒屁用」的溫暖喜劇首選，自認為邊緣人、被排擠者感動必看！

《萌友來找碴》描述一位虔誠的基督徒心理學教師戴夫，被妻子拋棄之後回到母校任教，然而學院院長竟然派遣他偷偷混進學校附近的同志團體中暗中搞破壞。當戴夫佯裝成同志來到這個收留無家可歸的LGBT青年收容所時，不僅發生各種誤會與對同性感「性」趣的笑話，更是在某一天不小心撞見了自己班上的學生！朝夕相處之下，戴夫也就愈來愈被他們的故事感動，眼看著間諜身分即將被拆穿時，最後戴夫究竟該回歸「守護家庭價值」？還是該幫助同志朋友們促成收容所的興建？

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▲▼《萌友來找碴》。（圖／可樂電影提供）

▲《萌友來找碴》改編自導演真實經歷。（圖／可樂電影提供）

導演凱文歐布萊恩（Kevin O’Brien）原出生自傳統的軍人家庭，家人皆是保守的基督教徒，一直都喜歡電影的他從沒想過有朝一日拍電影會成為他的職業。在當了10年左右為教堂服務的影像導演後，他發現自己十分熱愛拍電影，而他一直沒有拍長片的原因是缺乏符合拍成長片的故事，但他不曉得的是，這整個拍攝製作的過程就是一場面對自己恐懼的真實經歷！

凱文歐布萊恩勇敢透過電影指出那些關於愛的錯誤觀念，電影在各大影展好評不斷，並入選2018年奧蘭多電影節，也即將於2019台灣國際酷兒影展無懼首映，在全球僅有少數國家能映演的情況下，台灣竟然可進攻大銀幕難得一見！《萌友來找碴》8月30日上映。

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