謝佳見「給家裡鑰匙」宣示主權！　葉星辰屁股撞洗手台險飆淚

記者李欣容／台北報導

葉星辰、謝佳見在《男神時代》中關係逐漸曖昧，但卻殺出周定緯飾演的精神科醫師搶愛，兩人第一次合作就默契十足。劇中謝佳見還抱葉星辰坐在洗手台上，來回拍了10幾次，劇組人員都擔心他會抱到撐不住。

▲周定緯喜歡葉星辰，謝佳見吃醋。（圖／東森提供）

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周定緯劇中和葉星辰是相親認識，葉星辰被指派為周定緯的責任編輯，密集接觸過程讓謝佳見大吃飛醋，還硬是介入兩人飯局，故意強調：「妳不是都已經有我家的鑰匙了嗎？」企圖宣示主權。

葉星辰說：「我跟周定緯是第一次合作，但他很愛搞笑，所以我很常被他逗到在現場大笑，加上我們兩人跟郭靜都很好，所以還約了三個人一起去打排球。」

▲周定緯與謝佳見、葉星辰、陽靚有四角關係對戲 。（圖／東森提供）

周定緯還會在現場跟葉星辰玩各種比愛心的方式，跳女團舞撒嬌，在旁邊目睹一切的謝佳見還故作生氣，跟工作人員告周定緯的狀，引起現場一陣大笑。

▲謝佳見把葉星辰抱到洗手台上。（圖／東森提供）

最新一集中，謝佳見Man抱葉星辰坐到洗手台上，深情撫摸女方髮絲，謝佳見也為這場戲來回抱了葉星辰10多次，劇組人員都擔心他會抱到撐不住。

但謝佳見卻毫不顯累：「好險星辰很輕，所以來回抱她完全不是問題。」葉星辰倒是喊：「我是要先被抬起來再旋轉放下，加上場地很小不太好拍，屁股還撞到洗手台，撞倒當下可能太專心所以沒什麼感覺，第二天才覺得屁股痛。」台視、東森《男神時代》每週六晚間十點於台視，每週日晚間十點於東森綜合台播出。