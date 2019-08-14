逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

記者田暐瑋／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）平常是宅女，喜歡在家打電動，沒想到一出門就丟臉丟到家！她透露有次和姊妹淘到西門町逛街，當時穿了正流行的平口連身褲，走一走卻不小心踩到褲管，整件衣服瞬間被扯掉，她也正面趴地摔個狗吃屎，還不小心露點，尷尬到她趴在地上5分鐘不敢起來，模樣非常狼狽。

潔哥在節目上透露，2年多前有次和閨蜜一起到西門町逛街，因為個子嬌小，連身褲有點過長，走著走著果真就踩到褲管，當街摔得狗吃屎，整件衣服就瞬間被扯掉，連內褲都露了出來，上面搭的平口內衣也滑動，害她半邊的春光外洩，就這樣在西門町街頭裸體。

▲潔哥在西門町摔倒。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



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因為發現露點，正面趴在地上的潔哥頓時不知所措，站起來就會被路人看到小草莓，不站起來就會一直被路人看，就這樣趴了5分鐘，此時旁邊有一群正在逛街的女生正好發現，趕緊圍成一個圈圈，同時拿小外套幫她遮住，總算讓她有辦法站起來趕快穿好衣服。就在這場尷尬事件算是順利解決後，一旁認出潔哥的民眾還熱情上前求合照，她也故作鎮定答應：「好啊～」

▲潔哥在西門町摔倒。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



潔哥平時舉動十分大喇喇，因此總是以「哥」自稱，雖然有著D罩杯美胸，但平時鮮少展露出來。日前她穿上婚紗，難得選用超低領設計，大方解放美胸，一彎腰靠在桌上，更彷彿快倒出雙球，展現平時罕見的性感一面，自己也開玩笑喊：「重生吧ㄋㄋ！」

難得挑戰艷麗打扮，潔哥招認有經過反覆修圖，但把照片PO出來之後，還是不滿意地自嘲：「等等我奶好垂，我修挺一點。」不過粉絲還是熱情相挺，紛紛大讚「看不出來潔哥猛料欸」、「這張不科學」、「快掉出來了，我幫妳扶」、「女神又回來了」。

▲潔哥。（圖／翻攝自潔哥臉書）