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小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

記者田暐瑋／綜合報導

小煜2016年和張景嵐擦出火花，還曾被拍到約會共同返家，戀情因而曝光，2月卻傳出因為信仰問題，導致雙方分手。如今事隔半年，小煜再度被拍到有了新歡，對象皮膚白皙，還有著水汪汪大眼，乍看和張景嵐有幾分神似，甜蜜約會後回到住處一起過夜，感情打得正火熱。

據《時報周刊》報導，7月3日小煜被目擊現身電影院，穿著黑色上衣、黑色帽子，再戴了黑色口罩，把自己包得密不通風，身邊則是跟了一位皮膚白皙的長髮妹，女方身材高挑，兩人站在一起頗為登對，但他似乎擔心引人側目，路上始終保持安全距離，唯一一次接觸就是回頭伸手拿走長髮妹手中的飲料。

▲小煜和張景嵐。（圖／翻攝自小煜、張景嵐臉書）

▲小煜和張景嵐。（圖／翻攝自小煜、張景嵐臉書）

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在開場前，長髮妹先進了洗手間，小煜則是貼心地在門口等候，而到了散場時，小煜一個人先衝出影廳上廁所，女方隨後才獨自走出，在男廁門口的角落滑手機等著小煜，之後雙方一起回到住處，整晚沒有再出來。

明明是看電影約會，但小煜和長髮妹全程幾乎沒有互動，女方似乎也有些緊張，表情顯得有些不自在，小煜更是緊繃，看起來像是擔心戀情見光死。周刊拍到的長髮妹，綁著甜美公主頭，還有著一雙圓滾滾大眼，皮膚非常白皙，乍看和張景嵐頗為神似。

張景嵐和小煜3年情斷，除了對未來意見分歧之外，還有一說是她想說服對方跟著信奉妙禪，但是男方卻是虔誠基督教徒，只陪她參加過「禪行分享會」，因「信仰差異」而有不睦，導致兩人關係漸行漸遠。

▲張景嵐和小煜合作《原來1家人》後感情發酵。（圖／翻攝自張景嵐、小煜臉書）

▲小煜和張景嵐。（圖／翻攝自小煜、張景嵐臉書）

張景嵐經紀人聽聞此事後回應：「一直都是好朋友，因為大家都在忙，所以有一段時間沒聯絡了。這個說法之前出來，就令人覺得太誇張了，個人信仰就是個人的，應該沒有人會只有同樣信仰才能做朋友這種想法吧！」小煜經紀人則表示：「一直都是朋友，沒啥關係好不好的拉。」

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